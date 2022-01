Produzent von Moon Knight schreibt Drehbuch des neuen Mortal-Kombat-Films

HQ

Obwohl der neueste Mortal-Kombat-Film vielleicht kein sofortiger Klassiker geworden ist, werden sich einige Liebhaber der Kampfspielserie sicher über die gewalttätige Adaption der Marke gefreut haben, als diese letztes Jahr in den Kinos startete. Eine Fortsetzung des Spielfilms bestätigte Deadline diese Woche und dabei enthüllte das Netzwerk, dass New Line und Warner Bros. den Regisseur Jeremy Slater (Fantastic Four, Death Note und die kommende Moon-Knight-Miniserie) angeworben haben, um das Drehbuch von Mortal Kombat 2 anzufertigen. Weitere Details sind nicht bekannt, aber wir vermuten, dass einige Schauspieler aus dem ersten Film zurückkehren werden.