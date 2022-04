Produktionsstopp bei Ghost Recon: Breakpoint, Ubisoft schließt Entwicklung ab

HQ

Ubisoft stellt die Entwicklung von Ghost Recon: Breakpoint mit sofortiger Wirkung ein. In einem kurzen Beitrag bestätigt das Unternehmen, dass die Online-Server weiterhin verfügbar bleiben, damit die Spieler den kooperativen Ego-Shooter auf absehbare Zeit gemeinsam mit ihren Freunden zusammen erleben können.

Auf Nachfrage erfuhr Gamesindustry.biz, dass diese Entscheidung auch Auswirkungen auf die umstrittene Implementation von NFTs in Ghost Recon: Breakpoint haben wird. Das Team arbeitet nicht weiter an den sogenannten "Digits", die auf Crypto-Marktplätzen mit echtem Geld gehandelt werden. Ubisoft bedankt sich bei allen Käufern, die "einen Anteil des Spiels besitzen und damit ihr Zeichen in dessen Geschichte hinterlassen haben". Die Firma verspricht vage, sich auch in Zukunft weiterhin mit NFT-Projekten beschäftigen zu wollen.