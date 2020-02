Produktion des Valve-Index-VR-Headsets aufgrund von Coronavirus eingeschränkt

Die Auswirkungen des Coronavirus sind auf verschiedene Weise zu spüren. Am wichtigsten ist natürlich, dass es zahllose Menschen gibt, die an der Krankheit leiden - zum Zeitpunkt des Schreibens hat der Virus bereits mehr als 2.000 Menschen das Leben gekostet. Der Ausbruch hat deshalb auch dazu geführt, dass viele chinesische Fabriken geschlossen werden mussten und Unternehmen vor Angst einer Ansteckung öffentliche Veranstaltungen absagen. Behörden und Unternehmen wollten die Ausbreitung des Ausbruchs begrenzen und große Ansammlungen von Menschen reduzieren, bei denen sich die Krankheit ausbreiten kann.

Wir stellen gleichzeitig Beeinträchtigungen in der Produktion technischer Geräte fest, sowohl verursacht aufgrund von Personalmangel, sowie durch die dadurch verursachten Lieferengpässe wichtiger Komponenten. Das jüngste betroffene Großunternehmen ist Valve, die in einer an UploadVR gesendeten Pressemitteilung bestätigen, dass in den kommenden Monaten "weit weniger" Index-VR-Headsets verkauft werden, als zunächst angenommen:

Mit Half-Life: Alyx am 23. März arbeiten wir hart daran, die Nachfrage nach dem Valve Index zu befriedigen, und möchten allen versichern, dass Index-Systeme vor dem Start des Spiels zum Kauf angeboten werden. Die globale Coronavirus-Gesundheitskrise hat sich jedoch auf unsere Produktionspläne ausgewirkt, sodass uns in den kommenden Monaten weitaus weniger Einheiten zum Verkauf zur Verfügung stehen werden, als ursprünglich geplant. Unser gesamtes Team arbeitet derzeit hart daran, die Verfügbarkeit zu maximieren."

Valve erwähnt Half-Life: Alyx, was daran liegt, dass das Index-Headset seit der Ankündigung des ersten richtigen Half-Life-Spiels seit mehr als einem Jahrzehnt sehr gefragt ist. Alyx wird auch andere VR-Headsets unterstützen, doch die Index bietet einige optionale Extras an, die man auf konkurrierenden VR-Plattformen einfach nicht bekommt. Fans, die auf die volle Erfahrung gespannt sind, müssen möglicherweise warten, bis die Produktion wieder anläuft, bevor sie in den Kampf ziehen können.