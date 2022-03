Prinzessin Peach ergänzt Lego Super Mario im August mit sieben neuen Lego-Sets

HQ

Die sehr teuren Lego-Sets der Reihe "Lego Super Mario" erhalten im Herbst Verstärkung. Am 1. August 2022 veröffentlichen die Lego Group und Nintendo insgesamt sieben neue Produkte, die thematisch an Prinzessin Peach angelehnt sind. Die Spielfigur, die ihre „unverwechselbare Stimme und besondere Soundeffekte" aufweist, ist mit den beiden bestehenden Mario- und Luigi-Spielfiguren kompatibel, allerdings ist die Verbindung via Bluetooth auf zwei Figuren gleichzeitig beschränkt. Neben der Prinzessin werden neue Anzüge, Feinde und ein mehrteiliges Schloss als Schauplatz eingeführt. Yoshi, Toadette und kleinere Überraschungen gibt es ebenfalls, falls ihr euer Sparschwein dafür schlachten wollt: