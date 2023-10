Princess Peach: Showtime: Showtime Die Box-Art wurde geändert, um mehr wie der Mario-Zug auszusehen

HQ

Princess Peach: Showtime wurde während der Nintendo Direct im letzten Monat angekündigt und beinhaltet unsere Lieblings-Videospielprinzessin in einem brandneuen Abenteuer, in dem sie viele verschiedene Rollen wie einen Rapier schwingenden Musketier und einen Kochcharakter mit einem Spritzbeutel übernehmen kann.

Das Key Art (das für die Verpackung verwendet wurde) für das Spiel wurde ebenfalls enthüllt, aber nur einen Monat später hat es sich geändert. Dies wurde vom X-Benutzer No Context Super Mario entdeckt, der einen direkten Vergleich veröffentlichte. Die offensichtlichsten Änderungen sind Peachs Augen und Mund, die so verändert wurden, dass sie viel mehr wie in The Super Mario Bros. Movie aussieht. Das Kung-Fu Peach auf der rechten Seite sieht jetzt auch viel wütender aus als zuvor.

Wie in den folgenden X-Beiträgen erwähnt, handelt es sich hierbei nicht um westliche Änderungen, da auch die japanische Schachtelkunst die gleichen Änderungen aufweist. Princess Peach: Showtime erscheint am 22. März exklusiv für Switch.

Was sieht Ihrer Meinung nach besser aus, das alte oder das neue?