In Anbetracht der Ungewissheit über Nintendos First-Party-Portfolio für die zweite Hälfte dieses Jahres und der Tatsache, dass die erste Hälfte des Jahres 2024 hauptsächlich von Remakes oder Remasters bereits etablierter Projekte geprägt zu sein scheint, besteht eine sehr reale Chance, dass Princess Peach: Showtime! das größte "neue" Spiel von Nintendo in der Mario-Reihe in diesem Jahr ist. Unnötig zu erwähnen, dass dies einen unerwartet großen Druck auf den Titel ausübt, und obwohl ich mir nach den ersten paar Levels nicht sicher war, ob er damit Erfolg haben würde, zog mich das breitere und erweiterte Spiel mit seinem kreativen und ziemlich originellen Einsatz von Plattformern und einzigartigen Gameplay-Systemen weiterhin in seinen Bann.

Princess Peach: Showtime! ist nicht wie viele andere Mario-Spiele in der Vergangenheit. Es ist kein 2/2,5D-Side-Scrolling-Plattformer und auch kein 3D-Plattformer wie zum Beispiel Super Mario Odyssey, Super Mario Galaxy oder sogar Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Es befindet sich in dieser seltsamen Vorhölle, in der es fast ein 2,5D-3D-Plattformer ist, der traditionelle Plattformsysteme mit partyartigen Minispielen kombiniert. Was ich damit meine, ist, dass, da jedes Level auf einer Bühne stattfindet, man nur eine begrenzte Fläche hat, um sich zu bewegen, außerdem ist der Kamerawinkel fest und man schaut immer in einem Winkel auf Peach, als wäre es eine Kamera, die in den Dachsparren montiert ist und die Ereignisse auf der Bühne aufzeichnet. Kombiniere dies mit einer Vielzahl von Power-Ups und Levels, die dich in Minispielen und Nebenaktivitäten gegeneinander antreten lassen, und du bekommst ein Spiel, das sich wirklich einzigartig anfühlt, als wir es von der Welt von Mario gewohnt sind.

Es ist jedoch klar, dass Princess Peach: Showtime! in erster Linie für ein jüngeres Publikum gemacht ist. Das ist kein Klopfen, sondern eher eine Warnung vor dem, was man von diesem Spiel erwarten kann, denn es ist recht kurz und prägnant mit Mechaniken und Herausforderungen, die für die Mehrheit der versierteren Spieler nur schwer eine große Schwierigkeit darstellen werden. Die andere Seite dieser Medaille ist, dass Showtime ein ideales Spiel ist, um jüngere Leute in der Welt von Mario willkommen zu heißen, und zwar ein verdammt unterhaltsames Willkommen.

Für diejenigen, die nicht wissen, worum es bei Showtime eigentlich geht: In diesem Spiel hat Peach die Aufgabe, den berühmten Sparkle Theatre vor dem ruchlosen Grape zu retten. Sie ist eine exzentrische Bösewichtin, die auftaucht und beginnt, den einst wunderbaren Veranstaltungsort in eine Hütte der Dunkelheit und Verzweiflung zu verwandeln, und es ist Peach s schillernde Präsenz, die erforderlich ist, um den Weg durch die Dunkelheit zu erhellen, Grape und ihre Sour Bunch zu verbannen und die Show zu ihrem gewohnten Programm zurückzubringen, wenn man so will.

Die Art und Weise, wie Showtime an das Leveldesign und seine Power-Ups herangeht, ist fantastisch. Jedes Spiel hat ein einzigartiges Thema, ein einzigartiges Leveldesign und Sparkle Macht. Zum Beispiel gibt es im Wilden Westen staubige Saloons, außer Kontrolle geratene Züge und Cowgirl Peach, während Sie Figure Skater Peach in einem Spiel auf dem Eis finden, das zu zugefrorenen Seen, Schneemännern und frostigen Büschen passt, die mit Lichterketten geschmückt sind. Die Ästhetik dieses Spiels ist ein echtes Highlight und ein Grund zum Feiern.

Hinzu kommen die Sparkle Power-Ups, die meist gut durchdacht und einzigartig sind und jeweils etwas Neues auf den Tisch bringen. Einige sind eindeutig besser als andere, da ich das Detective Peach aufgrund der sehr rudimentären Natur der Detektivrätsel und der stetigen Gameplay-Mechanik und des Tempos, die es darstellte, ein wenig flach fand. Auf der anderen Seite lieferte das Ninja Peach tatsächlich recht spannende und spaßige Stealth-Abschnitte und Jump'n'Run-Elemente. Die Kräfte müssen nicht einmal kampf- oder actionbasierte Qualitäten haben, um Spaß zu haben, denn die friedliche Patisserie Peach und ihre Back-Minispiele waren eines meiner Highlights des gesamten Spiels. Der Punkt ist, dass Nintendo in diesem Spiel solide Arbeit geleistet hat, indem es verschiedene Kräfte geschaffen und definiert und sie dann an Levels gebunden hat, die sich einzigartig anfühlen und die Bühnenspiele widerspiegeln, in denen man sie finden sollte. Es ist kein klarer Homerun, aber es gibt viel zu lieben.

Den Levels in Showtime fehlt ein wenig die Komplexität, die man in den traditionelleren Mario-Plattformern findet, wohlgemerkt. In jedem Level gibt es einen Haufen Sparkle Stars zu sammeln, wobei diese in der Regel an Kernziele gebunden sind, wobei einige durch ein wenig abseits der ausgetretenen Pfade gefunden werden. Aber abgesehen davon, dass man in jedem Level einen besonderen NPC findet, der Peach mit sammelbaren Bändern belohnt, gibt es in den jeweiligen Levels wirklich nicht viel zu tun. Zugegeben, es gibt einige Nebenaktivitäten, die man in Angriff nehmen muss, wie z.B. Minispiele im Zusammenhang mit neu erworbenen Kräften, aber das sind nur flüchtige Ergänzungen, die einmal mehr bestätigen, dass die Komplexität und Tiefe, die man z.B. in Super Mario Bros. Wonder gefunden hat, nicht genau übersetzt und auch hier zu finden ist.

Dennoch hat Nintendo weder bei der Grafik und der künstlerischen Ausrichtung noch beim Soundtrack oder der Art und Weise nachgelassen, wie dieses Spiel Peach als großartigen und ikonischen Charakter hervorhebt, der in Zukunft im Mittelpunkt weiterer Projekte stehen sollte. Es gibt grundlegende Plattformer-Brillanz in diesem Spiel und viele verschiedene Elemente, die als Grundlage für zukünftige Peach Spin-off-Erfahrungen dienen könnten. Es bleibt nicht immer bei der Landung hängen, und es hat Laster mit seinem Leveldesign und der Art und Weise, wie es versucht, Gameplay-Mechaniken zu integrieren, aber Showtime erinnert mich auch daran, was für ein fantastischer Charakter Peach ist, genauso wie Luigi's Mansion ein großartiger Bezugspunkt für das Potenzial von Marios grünem Bruder ist.

Trotz der Tatsache, dass Princess Peach: Showtime! einige brillante Elemente hat und mühelos Spaß macht, ist es klar, dass es sich wie ein sichereres und rudimentäreres Angebot von Nintendo anfühlt. Aber für jüngere Leute oder diejenigen, die mit Spielen oder der Welt von Mario weniger vertraut sind, gibt es jede Menge Spaß mit diesem Spiel, und Veteranen der Serie werden sich zweifellos mit einem breiten Grinsen im Gesicht wiederfinden, wenn sie sehen, wie Peach als Hauptdarsteller in diesem eigenständigen Titel brilliert. Hoffentlich sieht Nintendo dieses Spiel als Ausgangspunkt für weitere Peach Projekte, denn sie verdient es, mehr im Rampenlicht zu stehen und hat definitiv die Fähigkeit und den Charme, ein Spiel alleine zu tragen.