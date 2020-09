Prince of Persia: The Sands of Time Remake verspricht mehr Kontrolle und einen akrobatischeren Prinzen

Einen beliebten Klassiker neu aufzulegen, das kann ein schwieriger Balanceakt sein. Einerseits muss das Spiel dem Original entsprechen, gleichzeitig sollte es auch aktualisiert werden, damit die Erinnerungen der Spieler nicht in der Vergangenheit hängen bleiben. Genau diesen Spagat versuchen zwei indische Ubisoft-Studios derzeit mit der Produktion von Prince of Persia: The Sands of Time Remake hinzubekommen. Der Entwicklerchef Pierre-Sylvain Gires führte einige Änderungen und Pläne im Interview mit Gamingbolt aus:

"Wir haben uns an die Handlung und die Geschichte des Originalspiels gehalten. Änderungen am Gameplay sind jedoch vorgenommen worden und alle Filmsequenzen wurden überarbeitet. Beim Gameplay haben wir uns auf [drei Aspekte] konzentriert: Kamera, Steuerung und der Kampf. Die Kamera wurde weiterentwickelt und verbessert. Wir haben den Kampf verbessert, indem wir das Multi-Zielsystem eingeführt haben. Außerdem haben wir dem Prinzen weitere akrobatische Bewegungen hinzugefügt. Zusammenfassend sind wir der ursprünglichen Version also treu geblieben, haben aber gleichzeitig Verbesserungen vorgenommen, um das Spiel zu modernisieren."

Für ein abschließendes Urteil dürfte es noch zu früh sein, denn Prince of Persia: The Sands of Time Remake wird erst am 21. Januar 2021 auf PS4, Xbox One und PC veröffentlicht. Es ist nach wie vor ungewiss, ob die neuen Konsolen dedizierte Versionen des Spiels erhalten werden oder ob die aktuellen Konsolenversionen einfach mittels Abwärtskompatibilität spielbar sind. Gerüchte einer möglichen Switch-Fassung stehen ebenfalls im Raum, wurden aber noch nicht kommentiert.