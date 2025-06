Prince of Persia: The Sands of Time Remake Entwickler sind "noch tief im Spiel"

HQ

Nachdem Ubisoft uns dieses Jahr auf dem Summer Game Fest nichts zu zeigen hatte, schien es, als würden wir keine Updates von den Studios hinter den kommenden Spielen bekommen. Allerdings haben wir vor kurzem von den Entwicklern des Prince of Persia: The Sands of Time Remake einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommen, was kommen wird.

In den sozialen Medien teilte uns das Entwicklerteam mit, dass sie immer noch hart arbeiten. "Ja, wir sind immer noch tief im Spiel - wir erforschen, bauen und stellen sicher, dass sich der Sand zielgerichtet bewegt", heißt es in dem Beitrag. "Dieses Spiel wird von einem Team entwickelt, das sich wirklich kümmert, und sie stecken ihr Herz (und viel Kaffee) in jeden Schritt."

Wenn man bedenkt, dass das Spiel Anfang 2026 erscheinen soll, haben einige Fans vielleicht erwartet, dass jetzt etwas mehr gezeigt wird. Es ist jedoch nicht so, dass wir einen Mangel an aktuellen Prince of Persia-Veröffentlichungen haben. Unter dem Beitrag bittet euch das Team von Sands of Time Remake sogar, dass ihr euch The Rogue Prince of Persia anseht, während ihr auf dieses neue Spiel wartet.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake erscheint Anfang 2026 für Xbox Series X/S, PS5 und PC.