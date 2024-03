Prime Video's The Idea of You gibt uns umgekehrte Notting Hill-Vibes

Prime Video hat sich in letzter Zeit zu einem kleinen Produktionskraftwerk entwickelt, mit einer ganzen Reihe neuer Projekte, die regelmäßig eintreffen. Zu diesem Zweck wird der Streamer Anfang Mai mit einem brandneuen Liebesfilm mit Anne Hathaway in der Hauptrolle weiter expandieren.

Der Film mit dem Titel The Idea of You handelt von einer 40-jährigen alleinerziehenden Mutter, die eine Beziehung mit einem 24-jährigen Popstar eingeht. Es ist ein Film, der fast eine verdrehtere und umgekehrte Version von Notting Hill ist, in dem eine berühmte Schauspielerin und ein örtlicher Buchladenmanager ineinander verwickelt sind.

The Idea of You wird am Prime Video am 2. Mai 2024 debütieren, und Sie können den Trailer und die Inhaltsangabe des Films unten sehen.

Inhalt: "The Idea of You dreht sich um Solène (Anne Hathaway), eine 40-jährige alleinerziehende Mutter, die eine unerwartete Romanze mit dem 24-jährigen Hayes Campbell (Nicholas Galitzine) beginnt, dem Leadsänger von August Moon, der heißesten Boyband der Welt."