Pride-Flagge für Warzone 2-Spieler aus dem Nahen Osten zensiert

In Call of Duty ändert sich von Jahr zu Jahr nicht viel. Die Spieleserie, der nicht selten vorgeworfen wird, kaum Texturen von einem Titel zum nächsten zu aktualisieren, lässt sogar absurdere Anpassungen von einer Edition zur nächsten folgen. Wie schon 2021 in Call of Duty: Warzone wurden die sogenannten "Calling Cards" - einzelne Spielerflaggen - mit Stolzmotiven für Spieler im Nahen Osten zensiert. Dasselbe wurde nun im diesjährigen Call of Duty: Warzone 2 und Call of Duty: Modern Warfare II entdeckt .

Visitenkarten zum Thema Pride sind komplett geschwärzt, wenn Sie aus dem Nahen Osten spielen, und in Verbindung mit dem kürzlichen Verbot von Spielen wie The Last of Us: Part II und Die Sims 4 werden die Bewohner der Länder bald nicht mehr Gefahr laufen, irgendeiner Art von LGBTQ + -Haltung ausgesetzt zu sein. Unten sehen Sie den Unterschied zwischen einem Profil von einem Konto aus dem Nahen Osten und einem aus den USA.