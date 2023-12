Präzise Aufnahmen mit dem DJI Osmo Pocket 3

HQ

Wenn Sie gerne bewegte Aufnahmen machen, aber es satt haben, dass Ihr Video durch wackeligen Film ruiniert wird, dann hat DJI vielleicht die Lösung für Ihre Probleme. Denn der DJI Osmo Pocket 3 ist ein Kamerasystem, das eine dreiachsige mechanische Stabilisierung und eine Sammlung intelligenter Zusatzfunktionen verwendet, um sicherzustellen, dass Ihre Aufnahmen (die in 4K / 120fps aufgenommen werden können) so glatt wie Eis sind.

Mit einem kompakten Profil, der Fähigkeit, in Zeitlupe und bei schlechten Lichtverhältnissen aufzunehmen, und einem drehbaren Bildschirm verfügt der DJI Osmo Pocket 3 über eine Vielzahl einzigartiger Funktionen. Um mehr über sie zu erfahren und um zu sehen, ob dies das richtige Kamerasystem für Sie ist, schauen Sie sich unbedingt die neueste Episode von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus eine Menge Fakten und Gedanken über das Gerät teilt.