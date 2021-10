Praey for the Gods: Optimierungen am Spielcode steigern Performance auf schwachen Systemen

Im April soll Praey for the Gods erscheinen am 21. März 2021 um 18:28 NEWS. Von Stefan Briesenick No Matter Studios haben am Wochenende ein Lebenszeichen gesendet und uns über die bevorstehende Veröffentlichung von Praey for the Gods informiert. Der Titel sollte im...

Praey for the Gods am 4. März 2019 um 10 Uhr VORSCHAU. Von Lisa Dahlgren Ein epischer Spaziergang durch die nordischen Bergwelten, um auf die Jagd nach einigen Göttern zu gehen.