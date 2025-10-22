HQ

Powerwash Simulator hat es geschafft, die Spieler dazu zu bringen, sich mit kaum Druck zu waschen, wobei die Essenz hier genauso brillant ist wie das schillernde Endergebnis nach harter Arbeit. Die ganze Idee basiert darauf, etwas Schmutziges in etwas Glänzendes und Schönes zu verwandeln, während man sich entspannt, ausloggt und in Trance eintritt. Es ist natürlich nicht schwer, sich in die Menge einzureihen, die Ordnung und Ordnung, Sauberkeit und Schönheit zu schätzen weiß. Viele von uns waren an einem Sommertag auf abgelegenen Landstraßen unterwegs, haben Staub aufgewirbelt, sind mit unseren Autos auf frisch verlegtem Asphalt oder Schlamm gefahren, nur um dann nach Hause zu kommen und mit dem Reinigen, Spülen, Shampoonieren und Wachsen zu beginnen. Ein glänzendes, sauberes Endergebnis ist zufriedenstellend und äußerst angenehm, und die Umwandlung dieses Gefühls in ein Spiel war die Grundlage für den Sleeper-Hit von FuturLab aus dem Jahr 2022.

PowerWash Simulator 2 bietet bekannte, aber effektive Reinigungsroutinen in mehrschichtigen Ebenen.

Die Fortsetzung drei Jahre später ist im Grunde das gleiche Spiel. Man braucht fast eine Lupe, um Unterschiede zum vorherigen Teil der Serie des Studios zu erkennen, und der Fokus scheint in erster Linie darauf gelegen zu haben, neue Objekte, Bereiche und Gebäude zu schaffen, die es zu reinigen gilt. Vielleicht reicht das, denken Sie vielleicht? Ich glaube nicht, dass das wirklich ausreicht, um das Ganze auf ein neues Niveau zu heben... Powerwash Simulator wurde im Laufe der Jahre vorbildlich mit kostenlosen Inhalten, DLCs und Add-ons unterstützt, zusätzlich zu großen Kooperationen und Crossovers mit bekannten Franchises wie Shrek, Tomb Raider, Back to the Future, Final Fantasy und Warhammer. Wir haben die meisten Dinge bis heute abgespritzt und eine Pause eingelegt, indem wir die Reinigung des Ofens im echten Leben verschoben haben, um stattdessen SpongeBob SquarePants ' Ananashaus im Maßstab 1:1 zu polieren.

Was ebenerdig wie ein Werbeschild aussah, entpuppte sich später als unterirdische und versunkene Latrine.

Werbung:

PowerWash Simulator 2 tritt in bequeme Fußstapfen und auf einem ausgetretenen Pfad. Sie beginnen von Ihrem Büro aus und nehmen Aufgaben um Muckingham an, die Sorgfalt und Feinschliff erfordern. Die Levels hier sind in längeren Sequenzen und mehreren Schritten aufgebaut, die sich nach und nach mit Unterzielen öffnen, die du reinigen musst. Dir stehen verschiedene Werkzeuge zur Verfügung, wobei der Hochdruckreiniger deine Hauptwaffe auf der Suche nach strahlender Sauberkeit ist, zusammen mit einer neuen und größeren rotierenden Reinigungsbürste. Das Auftragen einer schaumigen Schicht Lösungsmittel hilft bei den hartnäckigsten und am stärksten verwurzelten Flecken sowie bei Mooswachstum und verschiedenen Arten von Fäulnis. Die Bedienelemente wurden neu gestaltet, so dass es einfacher denn je ist, zwischen den Werkzeugen zu wechseln, einschließlich kürzerer und längerer Lanzen, je nachdem, wo sich der Schmutz befindet und wo Reichweite und Distanz für die Effizienz entscheidend sind. Sie können auch die Düse wechseln, um den Strahl zu konzentrieren, oder in einem weiten Winkel vertikal oder horizontal laufen, um über größere Flächen so produktiv wie möglich zu sein. Ebenso ist es jetzt viel einfacher, den letzten kleinen Fleck zu finden, der sich versteckt, aber das ist keine Revolution, sondern eher ein logisches und durchdachteres Feature. Paletten, Leitern und elektrische Scherenhebebühnen helfen Ihnen auch, schwer zugängliche Stellen zu erreichen.

Auf der Spielkarte kannst du dich durch neue Missionen in verschiedenen Umgebungen navigieren.

Vieles davon fühlt sich drei Jahre nach dem Durchbruch dieses einzigartigen Simulators vertraut an, aber es ist nicht alles Spaß und Spiel im Einzelspieler-, lokalen Koop- und Mehrspielermodus. Tatsächlich ging mir das Spiel aufgrund der vielen höchst unmotivierten Bugs, auf die ich gestoßen bin, manchmal auf die Nerven. Das ist etwas überraschend, da das Gesamterlebnis wie ein bescheidenes Upgrade gegenüber dem ersten Spiel wirkt, das die Ambitionen, neue Wege zu beschreiten, weitgehend übersah. Nach einer halben Stunde bin ich immer noch im Tutorial und habe das Spiel zehnmal neu gestartet, einmal, weil das Spiel abgestürzt ist und neunmal, weil der Ton nicht mehr funktionierte. Ist Klang so wichtig? Wenn es um Entspannung geht, würde ich behaupten, dass sie extrem wichtig ist. Wieder einmal gibt es keine Musik, und die wenigen Geräusche, die da sind - nämlich das Zwitschern der Vögel im Hintergrund, um Ihre schnurrenden Katzen zu begleiten, während sie Ihnen durch die Szenen des Spiels folgen, durchsetzt mit unter Druck stehendem und gurgelndem Wasser und dem zischenden Schaum, der alle Sorgen der Welt auflöst und wegspült - wenn dies plötzlich verschwindet, geht auch ein großer Teil des seltsamen Feedbacks in der Erfahrung verloren.

Der Schaumsprüher war phänomenal, wenn er richtig funktionierte.

Werbung:

Die Achtsamkeit des Spiels fehlte manchmal in der Version, die auf der PlayStation 5 vorgestellt wurde. Schließlich fand ich mich damit ab, Tap-Fire mit dem Schaumstoffpolster zu verwenden, um das Spiel nicht ständig zu deaktivieren, da die längere Verwendung des Schaumstoffs das Problem verursachte, was angesichts meiner Umstände zu etwas Stress führte, da die zu reinigenden Bereiche immer größer wurden, je weiter ich im Spiel vorankam. Es wurde auch nicht besser, als das einst befriedigende "Ka-Ching!"-Geräusch meines hart verdienten Geldes nach dem Reinigen von Oberflächen durch seine Abwesenheit auffiel. Der clevere Jingle, der das Belohnungszentrum auslöste und erledigte Aufgaben abhakte, kam und ging, wie es ihm gefiel. Das Geld, das in den Levels kontinuierlich verdient wird, wird im Shop des Spiels verwendet, um neue Gegenstände und Hochdruckzubehör zu kaufen, um Ihre Reinigungsroutine erträglicher und effizienter zu gestalten, also stellen Sie sich meine Überraschung vor, als das gesamte Inventar der zu kaufenden Gegenstände plötzlich verschwunden war. Sogar der Shop war von Bugs betroffen, was bedeutete, dass ich bei Null anfangen musste.

Nach harter Arbeit wartet natürlich die nächste Aufgabe.

Ich saß in völliger Stille, reinigte stundenlang schmutzige Oberflächen und verdiente Geld, das ich für nichts ausgeben konnte. Ich fragte mich laut: "Martin, bist du doch in der Hölle gelandet?" und ich antwortete mir laut, da meine eigene Stimme immer wichtiger wurde, je länger das andauerte. Ich pflügte mit meinem Wassersprüher weiter, denn die mit Sedimenten bedeckten Objekte waren zahlreich und bestanden aus allem, von Toiletten über große Silos bis hin zu riesigen Werbetafeln. Die Katzen Ulysses, Squeaks und Bubbles saßen neugierig im Hintergrund des Spiels und sahen zu, wie ich Ziegel und fettige Fenster putzte, und begann, den Bezug zur Realität zu verlieren. Es ist ein extrem zeitaufwändiges und entspannendes Spiel, wenn es wie beabsichtigt funktioniert, mit doppelter Spielzeit, wenn es neu gestartet werden muss.

Hier haben sie unbestreitbar den blau-weißen Schrank ruiniert, den ich um des ungültigen Geldes willen geputzt habe.

Ich gehe natürlich davon aus, dass die Fehler in nicht allzu ferner Zukunft behoben werden, und ich bin möglicherweise auf ein einzigartiges formatspezifisches Phänomen gestoßen, aber es ist auch schwierig, diese Tatsache zu übersehen, wenn man das Spiel vor seiner Veröffentlichung spielt. Ich bin mir der Fehler bewusst, auf die ich gestoßen bin, aber als Erfahrung ist es immer noch völlig in Ordnung, wenn es wie beabsichtigt funktioniert. Die Idee hinter dem Spiel ist, wie du wahrscheinlich schon verstanden hast, fast identisch mit seinem Vorgänger. Es ist ein bescheidenes visuelles Upgrade, das die Vorteile der heutigen Konsolen nicht nutzt, auch wenn nasse Oberflächen, Schmutz und Texturen etwas definierter sind, zusätzlich zu einer strafferen Spielsteuerung und einer Handvoll neuer Tools als beim letzten Mal. Wenn dir das erste Spiel gefallen hat, wirst du dich hier wie zu Hause fühlen, denn es ist mehr vom Gleichen, aber wenn es dir beim letzten Mal nicht gefallen hat, ist es unwahrscheinlich, dass es auch dieses Mal dein Herz gewinnt. Der Preis entspricht dem, was Sie bekommen, nämlich eine geringfügig ausgefeilte Version des ersten Spiels mit neuen Levels und nicht eine vollwertige Fortsetzung.