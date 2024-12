HQ

Ich bin in den 80ern aufgewachsen und habe so ziemlich jeden Kultklassiker konsumiert, aber als Power Rangers in den 90ern auftauchte, war ich ein wenig zu alt, um die bunte Bande von Helden ernsthaft aufzunehmen. Meine jüngeren Brüder haben jedoch gesehen und mir ist natürlich nicht entgangen, wie sehr diese Bande geliebt wird, was sich nicht zuletzt darin manifestiert, dass immer wieder neue Unternehmungen kommen.

Dazu gehören auch Videospiele, obwohl es schon sehr lange her ist, dass es etwas mit einem größeren Budget gab. Anstatt zu versuchen, etwas halbwegs Teures zu machen, entschied sich Digital Eclipse für den anderen Weg mit Power Rangers Rita's Rewind. Stattdessen ist es komplett retro, wobei sich das Konzept ähnlich wie die Spiele anfühlt, die angesagt waren, als die Serie ursprünglich 1993 debütierte. In der Praxis bedeutet dies ein klassisches Beat 'em up, bei dem wir die Chance haben, alle Arten von Feinden auf dem Förderband zu töten.

Wie um es noch retro zu machen, wird das Ganze komplett mit Grafiken präsentiert, die von klassischen, klobigen Fernsehern inspiriert sind. Sie haben ein paar Optionen zur Auswahl, aber der Standardmodus sieht fantastisch aus. Hinzu kommt die typisch von Videospielen inspirierte und absolut phänomenale Musik (komponiert von Sean 'CosmicGem' Bialo) und die Sprachausgabe, die mir hilft, mich in diese farbenfrohere und möglicherweise gemütlichere Ära einzulullen.

Wenn du zu diesem Zeitpunkt Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge gespielt hast (oder sogar Battletoads und Streets of Rage 4 ), wirst du das Setup sofort erkennen. Rita Repulsa hat ihr Unwesen getrieben und ist in der Zeit zurückgereist, um mit sich selbst zusammenzuarbeiten, und das Ergebnis ist, dass du Feinden nach dem Fließbandprinzip ins Gesicht schlagen und dabei eine Reihe von Bossen besiegen musst.

Bei dieser Art von Spiel dreht sich alles darum, wie intuitiv und unterhaltsam sich das Kampfsystem anfühlt, und ich freue mich, berichten zu können, dass es wie angegossen passt. Es ist einfach, großzügig zu verprügeln, es gibt eine Taste, um jeglichen eingehenden Schaden zu vermeiden, und du kannst springen und einen Superangriff einsetzen, der den Bildschirm von Feinden (zumindest schwächeren) befreit. Dank dessen schafft es Power Rangers Rita's Rewind, dass ich mich ständig geschickt fühle und wie eine Art süchtig machender Zucker fungiere, der mich ständig befriedigt und mich dazu bringt, weiterzumachen. Darüber hinaus wurden typische Frustrationsmomente festgehalten, wie z.B. nur ein Quadrat Leben zu verlieren und nicht ein ganzes Leben, wenn man zufällig von der Kante einer Brücke oder Ähnlichem tritt.

Darüber hinaus profitiert dieses Genre immer vom Koop-Spiel, und auch hier zeichnet es sich aus. Power Rangers Rita's Rewind kann lokal von bis zu sechs Personen gespielt werden (obwohl es für PlayStation 4 und 5 nur vier sind) - obwohl es anfangs "nur" fünf sind, da man das Spiel zuerst abschließen muss, um seinen sechsten Kämpfer zu erhalten. Auch der Online-Support ist auf dem Weg, aber laut Digital Eclipse wird er etwas später kommen. Alleine zu kämpfen funktioniert großartig, aber wenn du ein paar Freunde dazu bringst, sich dir anzuschließen, wächst das Spiel schnell auf unerwartete Niveaus.

Für Power Rangers-Fans hat Digital Eclipse die Juice Bar als eine Art Hub hinzugefügt, an dem man in Power Rangers-Nostalgie schwelgen kann, und ich mag es, dass sie auch drei unerwartet unterhaltsame Arcade-Spiele hinzugefügt haben, die mich zumindest ein oder zwei Stunden lang beschäftigt haben. Das Grundabenteuer selbst dauert etwa drei Stunden, aber es gibt Geheimnisse in den Levels zu finden, die auch Zeiten haben, die man versuchen kann, zu schlagen, und andere Herausforderungen. Es gibt auch einen speziellen Speedrun-Modus und mehr, so dass es jede Menge Fanservice und zusätzliche Inhalte gibt, um dich am Spielen zu halten.

Eines der Dinge, die in Power Rangers Rita's Rewind am meisten gelobt wurden, ist, wie die Beat-'em-up-Teile ständig mit anderen Elementen vermischt werden, die oft an den klassischen Space Harrier oder Panzer Dragoon in einer Art Rail-Shooter erinnern, der einen Dinozord (und auch Megazord) sowie Motorräder fährt. Und ja, diese Momente sind wunderbar spektakulär und wenn möglich sogar noch actiongeladener als das grundlegende Gameplay, mit der Einschränkung, dass es nicht annähernd so intuitiv ist wie der Rest des Spiels. Du wirst wahrscheinlich ein paar Mal sterben, bevor du merkst, was du tun sollst und wie alles funktioniert. Ironischerweise bekommt man einen kurzen Überblick über den Kampfteil, der völlig traditionell ist, während man hier überhaupt nichts erfährt - wo es eigentlich angemessen gewesen wäre.

Ein lustiges Detail ist, dass alle Power Ranger, gemäß den Konventionen des Genres, unterschiedlich gut sind, mit Unterschieden in Dingen wie Reichweite, Widerstand und Stärke. Hier wechseln sich die Beat 'em up Kämpfe jedoch wie gesagt mit völlig unterschiedlichen Spielmomenten ab und auch hier machen sich die einzigartigen Charaktereigenschaften der Charaktere bemerkbar. Der pinkfarbene Rangers, der Pterodactylus Dinozord fliegt, ist meiner bescheidenen Meinung nach deutlich schärfer als der rote Rangers Tyrannosaurus Dinozord, was diese Level weiter erhöht.

Gibt es also nichts, was schlecht ist? Nein, das würde ich nicht sagen, und sicherlich hat Ritas Rewind aus Power Ranger ein paar Dinge, die die Entwickler hätten besser machen können. Insbesondere stört mich die Tatsache, dass alle Attacken, die über Sprungtritte und Schläge hinausgehen - im Grunde ein fliegender Aufwärtshaken und ein Top-Down-Angriff - nichts hinzufügen und viel zu schwer zu treffen sind. Das bedeutet, dass ich grundsätzlich nur mit dem Punch-Button spiele, was es unnötig Button-Masher-freundlich macht. Darüber hinaus gibt es vor allem einen Boss, der im Design völlig unausgewogen ist, und ich finde die Strecken im Rail-Shooter-Stil etwas zu chaotisch, um das Gefühl zu haben, dass ich wirklich die Kontrolle habe. Vor allem im Koop mit vielen Spielern.

Aber insgesamt ist es sehr einfach, Power Rangers Rita's Rewind zu empfehlen. Es ist eine unglaublich liebevolle Hommage an das Phänomen und ein lustiges Spiel, das es wert ist, durchgespielt zu werden, selbst für diejenigen, die Beat 'em ups oder Retro-Spiele im Allgemeinen mögen, aber keine Beziehung zur Marke haben.