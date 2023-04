Die Berserker-Laufsimulatoren von Running with Scissors wurden von Kritikern nie gelobt. Vielmehr ist es so, dass die Postal-Reihe so brutal an den Knien abgesägt wurde, dass sie mit der Zeit immer schlimmer wird, wobei vor allem die dritte Installation oft in Diskussionen über "das schlechteste Spiel aller Zeiten" erwähnt wird, das die Entwickler gerne für Marketingzwecke nutzen.

Es ist jedoch kein Geheimnis, dass sich Kritiker- und Spielerbewertungen erheblich unterscheiden können, wie das Kronjuwel der Serie, Postal 2, zeigt. Diskutiert und kritisiert, nicht zuletzt von den Medien, die es geschafft haben, das Spiel in mehreren Ländern, darunter Schweden, für eine gewisse Zeit zu verbieten und die Verkaufszahlen in die Höhe schnellen zu lassen, war Postal 2 ein schmutziger Diamant, der in den Boden gedrückt wurde, aber dann, wie gesagt, war der Spaß vorbei, denn wenn es um Postal 3 geht, Kritiker und Spieler sind sich einig, es sei ungewöhnlich schlimm gewesen.

Postal war schon immer "Redefreiheit" in Spielform. Sie hat sich selbst nie ernst genommen, und das war der Reiz von ihr. Schließlich hat es etwas Erfrischendes, alle Hemmungen und Tabus loszulassen und sich auf die Zivilisation einzulassen. Aber übermütig und kantig ist eine Sache, kaputt und albern ist etwas ganz anderes. Wenn Spiele über alle Vernunft hinaus fehlerhaft und auf peinliche Weise infantil sind, ist es unmöglich, ein Auge zuzudrücken, und jetzt, da Postal 4: No Regerts veröffentlicht wurde, ist es klar, dass es auf dem gleichen Weg weitergeht. Es ist nicht ganz so beklagenswert wie Müllcontainerbrand drei, aber es ist auch nicht allzu weit weg. Es ist eine reine Katastrophe.

Ich, als Post-Dude, habe gerade meinen Wohnwagen nach einem Toilettenbesuch am Straßenrand gestohlen bekommen und bin jetzt gestrandet, ohne Zuhause und ohne Geld. Ich bin jedoch bereit, für meinen Lebensunterhalt zu arbeiten und so mache ich mich auf den Weg in die fiktive Stadt Edensin, um nach Arbeit zu suchen, und nach einer besonders frustrierenden Suche nach einer Arbeitsagentur finde ich endlich den richtigen Ort und stoße hinter dem Schreibtisch auf einen echten Erzbösewicht. Aber zumindest ist er bereit, mir verschiedene beschissene Jobs für eine Gebühr von 50% zu geben, also mache ich es. Der Deal ist natürlich eine reine Beleidigung und etwas, von dem ich wirklich nicht erwartet hätte, dass der normalerweise entflammte und leicht beleidigte Kerl es kampflos hinnehmen würde, aber es passiert trotzdem und ich habe jetzt eine Reihe von Möglichkeiten vor mir, wo ich Glühbirnen in der Kanalisation wechseln, einen Aufstand im Gefängnis stoppen oder für Geld herumliegen kann. Eine Wahl ist noch langweiliger als die andere, und so sieht auch der Rest des Spiels aus. Wöchentliche Missionen, Montag bis Freitag. Geparkte Autos flicken, streunende Tiere fangen, Scheiße schaufeln. Es hat keinen Sinn, irgendetwas davon wirklich zu tun. Kein tieferer Sinn, keine politischen Katapulte oder sozialen Kommentare. Keine satirische Gesellschaftskritik, nur langweilige Erwerbsarbeit, durchsetzt mit Witzen, die meist die Umgebung oder den Schließmuskel selbst betreffen.

In Bezug auf das Gameplay sind die Postal-Spiele so weit von Originalität entfernt, wie es nur geht, aber sie haben dies mit einem wirklich kranken Sinn für Humor und einer guten Portion Keine-Ficks kompensiert. Sie können Katzen zum Beispiel als Schalldämpfer verwenden. Dieser landet natürlich nicht bei jedem, aber für das richtige Publikum kann es absolut funktionieren. Aber es ist auch ein schwieriger Balanceakt. Wann wird es einfach zu viel? Wann hört es auf, Spaß zu machen, herumzulaufen und Leute anzupinkeln? Ohne eine konkrete Antwort auf diese Frage zu haben, ist diese Grenze zumindest für mich überschritten. Postal 4: No Regert ist ein betäubend langweiliges Spiel; Es hat eines der schlechtesten Gameplays, die ich je erlebt habe, der Kampf ist schrecklich steif, der Humor ist hirntot und es ist so wahnsinnig fehlerhaft und defekt, dass ich manchmal einfach nur voll postalisch gehen und die Konsole und den Fernseher aus dem Fenster werfen möchte.

Wenn ich mit jemandem in einen Kampf gerät, wünsche ich mir sofort, ich hätte mich stattdessen für den Weg des Pazifisten entschieden, da ich auf die Art von beschissenen Kämpfen stoße, die ich selten erlebt habe. Die KI hier ist lächerlich schlecht und jeder Feind rennt direkt auf mich zu und bekommt sofort Teile des Schädels weggesprengt. Manchmal bleiben sie in der Umgebung oder ineinander, in großen Gruppen stecken und stellen keine Bedrohung dar. Sie werden einfach gepflückt, wie niedrig hängende Früchte. Wie üblich habe ich viele Waffen in meinem Besitz, aber keine fühlt sich besonders gut an. Alles fehlt das Gefühl von echtem Gewicht und Dynamik. Am Ende habe ich fast nur die Pistole benutzt, die sich immer noch anständig anfühlte, aber immer noch viel zu schwach war. Es half nicht, dass die Feinde im weiteren Verlauf des Spiels so viel Vorsprung aushalten konnten, dass es nach einer Weile lächerlich wurde. Ein halbes Magazin direkt im Tempel sollte selbst den stärksten Menschen versenken, könnte man meinen, aber nein! Auf der anderen Seite macht es absolut keinen Unterschied, ob ich sterbe. Ich fange an der gleichen Stelle von vorne an und verliere nichts, außer vielleicht meine Ehre. Jede Begegnung ist ein monotoner und geistloser Prozess, der nur abgehakt werden muss, um weiterzukommen.

Die Erkundung von Edensin ist ebenso langweilig. Der Versuch, einen Ort mit der vielleicht schlechtesten Karte aller Zeiten zu finden, ist eine Herausforderung, aber keine lustige. Irgendwann hatte ich es satt, in Unsicherheit herumzulaufen und in Grafikfehlern stecken zu bleiben, die mich zwangen, das Spiel neu zu starten, also beschloss ich, mit meinem hart verdienten Geld ein Fahrzeug zu mieten und meine Überraschung zu beurteilen, als es noch schlimmer wurde. Der Versuch, diese steife, langsame und ungeschickte Kreatur zu manövrieren, war bei weitem mein schlechtestes Spielerlebnis seit Jahren und wenn es vorher viele Bugs gab, wurde es jetzt nicht besser. In der flachen Spielwelt mangelt es nicht an Orten, an denen man sich festhalten kann, und wenn das passiert, dann ist es Sayonara Motherfucker für diese Spielsitzung. Eine weitere "lustige" Sache war, dass, wenn ich ein Fahrzeug mietete und es für eine Weile stehen ließ, es plötzlich weg war. Weg, einfach so.

Etwas, das ich in Spielen wirklich hasse, ist, wenn es auf die Hölle gebracht werden muss, obwohl die Spielmechanik nicht anders als ein großer Zusammenbruch beschrieben werden kann und daher im Grunde nicht an solche Unternehmungen angepasst ist. Der schwierigste Teil eines Spiels sollte niemals sein, eine Leiter hinunterzuklettern und noch mehr Salz in die weit geöffneten Wunden zu streuen. Wenn es 2023 ist und der Entwickler sich nicht einmal die Mühe gemacht hat, eine Kletteranimation für diese Aktivität zu erstellen, sondern den Spieler die Leiter hinunterschweben zu lassen, wissen Sie, dass es unglaublich schlampig ist. Nun, Grafik ist nicht alles auf dieser Welt, aber Postal 4: No Regerts ist in dieser Hinsicht wirklich grauenhaft. Es ist so eckig, leblos und geradezu hoffnungslos veraltet, dass die einzige Möglichkeit, es von den Spielen zu unterscheiden, die zu Beginn der sechsten Konsolengeneration veröffentlicht wurden, das Jahr ist. Die Charaktermodelle gehören zu den schlechtesten, die ich in der Neuzeit gesehen habe, und die Soundeffekte sind wirklich nicht viel besser. Oft ohne richtige Synchronisierung und mit Schusswaffen ohne wirklichen Druck, die ehrlich gesagt meistens wie Feuerwerk klingen.

In Kombination sind die Mängel von Postal 4 geradezu seelentötend und sollten jeden vernünftigen Menschen davon abhalten, auch nur einen einzigen Cent für das Spiel auszugeben, aber Tatsache ist, dass selbst wenn es völlig kostenlos gewesen wäre, es immer noch viel zu teuer gewesen wäre.