Porsche gibt zu, dass der Taycan ankam, bevor der Markt bereit war.

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Porsches Verhältnis zur eigenen EV-Strategie scheint komplex zu sein. Obwohl sie den Taycan und die elektrischen Versionen ihrer bestehenden Produktlinie eingeführt haben, scheint es nicht mehr zu glauben, dass Elektrofahrzeuge die unmittelbare Zukunft sein werden, und fahren derzeit ihre Pläne zurück.

Jetzt gehen sie noch einen Schritt weiter, indem sie scheinbar zugeben, dass selbst der Taycan zu früh auf den Markt kam. In einem Interview mit Auto Motor und Sport reflektierte Porsche-CEO Michael Leiters über das erste Elektrofahrzeug des Unternehmens und schlug vor, dass die Marke vielleicht "zu schnell zur elektrischen Mobilität führte." Seiner Ansicht nach debütierte der Taycan, bevor die Kunden vollständig darauf vorbereitet waren, das Angebot zu schätzen.

Das ist eine überraschende Aussage, wenn man bedenkt, wie wichtig der Taycan für Porsche war. Das Auto geht auf das 2015 vorgestellte Mission E-Konzept zurück, bevor es Ende 2019 in Produktion ging, doch trotz eines starken Starts sind die Verkaufszahlen in den letzten Jahren stetig zurückgegangen.

Nach einem Höchststand von über 40.000 Jahresverkäufen in den Jahren 2021 und 2023 sanken die Taycan-Auslieferungen 2024 auf 20.836 Einheiten, während die Auslieferungen im ersten Quartal 2026 im Jahresvergleich um weitere 19 % auf nur 3.420 Einheiten sanken.

Der elektrische Macan verzeichnete im ersten Quartal 2026 8.079 Lieferungen.