Porsche denkt darüber nach, seine Idee des elektrischen Boxsters abzuschaffen

Vor einiger Zeit kündigte Porsche die nächste Generation des 718 Cayman und 718 Boxster an, und beide sollten vollelektrische Fahrzeuge sein. Doch da der Wettbewerb in vielen wichtigen Märkten, insbesondere in China, zugenommen hat, befindet sich Porsche mitten in einer Krise, und sie scheinen einige ihrer Probleme auf die Wette auf EV-Technologie zurückzuführen.

Das bedeutet offenbar, dass sie laut Bloomberg die Idee eines elektrischen Cayman und Boxster komplett zerstören könnten.

"Der neue Geschäftsführer Michael Leiters könnte die geplante 718-Reihe der Boxster- und Cayman-Elektrofahrzeuge aufgrund von Entwicklungsverzögerungen und steigenden Kosten streichen", sagte die Personen, die sich bei internen Beratungen nicht nennen wollten", heißt es im Bericht.

Es könnte also eine Kombination von Faktoren sein, aber wir erwarten in naher Zukunft konkrete Neuigkeiten zu Änderungen im Sortiment von Porsche.