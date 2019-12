Pornhub präsentiert Vorlieben der Gamer, Overwatch und Fortnite werden gekrönt

Pornhub hat letzte Woche einige ihrer Jahresstatistiken veröffentlicht und darin aufgezeigt, wonach unterschiedliche Zielgruppen auf der Webseite konkret suchen. Die häufigsten Suchanfragen für Games-spezifische Inhalte werden erneut von Overwatch angeführt - das Interesse daran ist im Vergleich zum Vorjahr sogar wieder gestiegen. Fortnite scheint viele Internetnutzer nicht mehr so interessant zu sein, trotzdem reicht es für Platz zwei. Neben dem Newcomer Apex Legends bieten Pokémon und Minecraft offenbar das, was viele Leute zu bewegen scheint.

Die eindrucksvollsten Sprünge auf der Beliebtheitsskala weisen Resident Evil und Borderlands auf, was sehr sicher mit der Veröffentlichung der beiden aktuellen Titel im letzten Jahr zusammenhängt. Das familienfreundliche Unternehmen Nintendo setzt sich mit fast 5,7 Millionen Suchanfragen zum Thema Zelda erneut an die Spitze der charakterspezifischen Charts (Lara Croft auf dem zweiten Platz liegt eine knappe Million dahinter). Was wir in dieser Charakter-Rangliste ebenfalls sehen, sind die Taschenmonster, diverse Overwatch-Charaktere, Mortal Kombat und vieles mehr. Wir haben euch unten die besagten Statistiken eingebunden.