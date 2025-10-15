Poppy Playtime bekommt offizielles Horror-Erlebnis in Fortnite

HQ

Nach seiner Ankunft und seinem Aufstieg zum Star vor einigen Jahren hat Poppy Playtime weiterhin die Welt erobert. Bald wird es seine Invasion von Fortnite begehen, da das beliebte Battle Royale ausgerechnet von Huggy Wuggy als kosmetische Option einen Auftritt erhält. Aber wenn man bedenkt, dass es die gruseligste Zeit des Jahres ist, können wir uns auch auf einen thematischen Unreal Editor for Fortnite -Modus freuen, der den Angstfaktor mit sich bringt.

Es heißt Poppy Playtime: Escape Trials und ist eine "mundgerechte und dennoch dynamische Version des Poppy Playtime-Universums". Was die Fans erwarten wird, so wird uns gesagt, dass das Ziel darin bestehen wird, Umgebungen zu erkunden, die von den frühen Kapiteln der Serie inspiriert sind, wie z. B. die Factory und Game Station. Und das alles, während er vor Huggy Wuggy und dem Smiling Critters davonläuft.

Um diese Aufgabe zu erfüllen, können die Spieler die Signatur Grab Hands und Grab Packs verwenden, um durch die Levels zu navigieren und die verschiedenen Rätsel zu überwinden, um zu entkommen. Es wird sogar einen gewissen Fortschritt geben, da Münzen gesammelt und für Upgrades für die Werkzeuge ausgegeben werden können.

Das Escape Trials -Erlebnis ist jetzt für 1-4 Spieler verfügbar und kann einfach mit diesem Kartencode gespielt werden: [7441-2135-1198]