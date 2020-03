Pokémon-Schwert ist jetzt Schild und umgekehrt

Falls ihr noch ein paar leere Stellen in eurem Pokédex aus Pokémon Schild/Schwert haben solltet, dann ist jetzt womöglich ein guter Zeitpunkt gekommen, um dieses Manko auszugleichen. Nintendo hat zurzeit ein spezielles In-Game-Event am Laufen, dank dem ihr in der Naturzone Pokémon findet, die es sonst nicht in eurer Spielversion gibt. Das sogenannte "Pokédex Completion Event" dauert noch bis zum 25. März an und erlaubt es Spielern aus Pokémon Schild, beispielsweise Machomei und das Galar-Porenta zu fangen, während Besitzer von Pokémon Schwert unter anderem Ponita und Lapras fangen können (um nur einige wenige zu nennen).

Quelle: Serebii.net