Wer regelmäßig in den App-Stores mobiler Plattformen stöbert, hat vermutlich schon oft festgestellt, dass Apps, vor allem Spiele, mit einer Fülle von Gatcha-Elementen, irreführendem Marketing und absichtlich manipulativen Strategien überladen sind. Diese Erfahrungen führen dazu, dass man, egal, was einem bevorsteht, eine gesunde Skepsis wahrt. Das ist fair, gerechtfertigt und absolut verdient.

Pokémon Trading Card Game Pocket vermeidet sicherlich nicht alle Fallstricke, die mit modernen Handyspielen verbunden sind. Es gibt natürlich eine Art Premium-Battle Pass, die kontinuierlichen Zugriff auf mehr Inhalte bietet und es Ihnen darüber hinaus ermöglicht, im Laufe des Spiels und der Zeit weitere Inhalte freizuschalten. Aber im Gegensatz zu einem Battle Pass ist es nicht etwas, das man einmal kauft und dann eine Saison lang laufen lässt, sondern ein Abonnement für, oh warte, etwa 10 £ pro Monat. Das ist geradezu beleidigend.

Das heißt, DeNA und The Pokémon Company sind überraschend offen für eine zweiwöchige kostenlose Testversion, die Sie leicht starten und einen guten Start haben können - sie bitten Sie sogar, daran zu denken, 24 Stunden vor Ablauf der zweiwöchigen Testversion zu kündigen, um sicherzustellen, dass Sie nicht versehentlich verrückt werden.

Zum Glück ist das Abonnement das Schlimmste, was ich über das Pokémon Trading Card Game Pocket sagen kann. Abgesehen davon ist es nicht nur fair monetarisiert und gestaltet, sondern auch ausgesprochen unterhaltsam zu spielen.

Ich verstehe, warum einige meiner Kollegen es etwas deprimierend finden, ein physisches Kartenspiel in digitaler Form zu sehen. Es scheint, als würden wir etwas Greifbares und offensichtlich Wertvolles verlieren, wenn wir Pokémon-Karten nur noch als digitale Bilder auf unseren Smartphones sammeln.

Obwohl ich dieses Argument nachvollziehen kann, betrachte ich es eher als etwas Additives und nicht unbedingt als transformativ. Es sollte als etwas völlig Eigenständiges angesehen werden. Zudem würde ich nie daran denken, physische Pokémon-Karten zu sammeln, aber eine Benachrichtigung auf meinem Handy zu erhalten, dass ich zweimal täglich ein digitales Paket öffnen kann? Das entspricht eher meinem Tempo.

Und das Öffnen von Packungen ist ein ziemlich zentraler Teil von Pokémon Trading Card Game Pocket. Du kannst alle 12 Stunden eine neue Packung öffnen, und im Moment gibt es insgesamt 226 Karten, die du als Teil des Genetic Apex -Decks sammeln kannst - obwohl man sich leicht vorstellen könnte, dass diese Auswahl im Laufe der Zeit erweitert wird. Es gibt jeweils fünf Karten, und es geht darum, neue Karten zu sammeln, um deine Sammlung zu vervollständigen. Das Öffnen dieser Packungen ist hier die zentrale Mechanik, und sie ist sowohl so taktil wie auch so befriedigend wie möglich. Du musst physisch eine Packung aus einer Reihe von anderen auswählen, deinen Finger physisch über den Bildschirm ziehen, um die Oberseite der Verpackung abzureißen, und durch sie wischen, um zu sehen, ob du etwas Seltenes hast. Entwickler DeNA hat es hier wirklich auf den Punkt gebracht, und es fühlt sich immer großartig an, ein neues Paket zu öffnen. Außerdem ist das Artwork auf diesen Karten eine Mischung aus den Old-School-Karten, die ich als 8-Jähriger geöffnet habe, und den ziemlich schönen neueren EX-Karten. Die sehr seltenen haben sogar separate Animationen, die die talentierten Illustratoren, die diese ikonischen Zeichnungen geschaffen haben, wirklich feiern.

Rund um die Eröffnung neuer Packs gibt es natürlich eine Menge Meta-Fortschritte, an denen du teilnehmen kannst oder nicht. Ich könnte es genauso gut so sagen, wie es ist; Es gibt zu viele separate Währungen im Pokémon-Stil. Aber soweit ich das beurteilen kann, können Sie diejenigen, mit denen Sie sich nicht befassen möchten, so gut wie ignorieren und sich ganz auf die Aspekte von Pocket konzentrieren, die Sie befriedigend finden. Es gibt Shop Tokens, es gibt Hourglass, es gibt Tickets und es gibt Emblems - es ist alles da, aber soweit ich das beurteilen kann, kann man nur eines davon kaufen, und obwohl es technisch möglich ist, steht es nicht gerade im Vordergrund und in der Mitte. Ein Benutzer musste sogar in den Kommentaren dieser Rezension darauf hinweisen, weil ich es einfach übersehen habe.

Und um ehrlich zu sein, fand ich es einfach sehr angenehm, meine Sammlung kontinuierlich zu erweitern, und betrachte sie nicht als übermäßig unverhohlen monetarisiert oder störend in der Art und Weise, wie sie strukturiert ist. In Bezug darauf, wie gefräßig es werden kann, wirbt Pocket nicht gerade für sein Abonnement und bietet daher keine Möglichkeiten für diejenigen, die anfälliger für manipulative Mechanismen sind, in einem Moment der Schwäche Hunderte von Pfund auszugeben.

Stattdessen kannst du dich an rudimentären Kämpfen gegen die KI und andere Spieler beteiligen, Packs öffnen, indem du auf den Timer wartest, oder ihn über Hourglass Objekte hetzen, die du durch das Abschließen von Missionen in die Hände bekommst, und diese neigen dazu, sich selbst zu vervollständigen, indem du spielst. Das war's auch schon. So wie es aussieht, ist Pokémon Trading Card Game Pocket extrem einfach und daher sehr angenehm zu nutzen, und außerdem können Sie nach der ersten Stunde oder so problemlos alle ein oder zwei Tage einchecken und einige Packungen öffnen.

Das wird sich wahrscheinlich ändern und wir werden uns dann entscheiden müssen, aber im Moment bin ich mit der Arbeit von DeNA hier ziemlich zufrieden.