Pokémon Schwert in Großbritannien am beliebtesten

Pokémon Schild/Schwert und Star Wars Jedi: Fallen Order lieferten sich letzte Woche einen Wettkampf um die Aufmerksamkeit der Spieler. Konnte George Lucas' intergalaktisches Franchise das Rennen der Wochencharts gewinnen oder sind es die Taschenmonster von Game Freak?

In Großbritannien waren die kleinen Kreaturen von The Pokémon Company am Freitag und Samstag am gefragtesten, zumindest in den Läden. Die achte Generation der Pokémon-Spiele sicherte sich nicht nur die Spitze der wöchentlichen Verkaufscharts, sondern auch Platz drei und sieben. Star Wars Jedi: Fallen Order sitzt auf Platz zwei, obwohl es auf dem PC, Xbox One und Playstation 4 veröffentlicht wurde. Dahinter sind die großen Titel der letzten Wochen zu finden, namentlich FIFA 20 und Call of Duty: Modern Warfare. Das Interesse an Death Stranding und Need for Speed Heat sank.

Diese Zahlen wurden aus der Kombination physischer Verkäufe aller drei Plattformen abgeleitet, digitale Verkaufsdaten erfassen die Briten leider nicht in Gänze. Zusammengenommen war dieses Wochenende der zweitgrößte Markteintritt für Pokémon-Spiele in der Geschichte des Vereinigten Königreichs. Im Vergleich zu Pokémon Let's Go Pikachu/Let's Go Evoli aus dem letzten Jahr sind die physischen Verkaufszahlen um mehr als die Hälfte gestiegen, doch 2016 konnte Pokémon Sonne/Mond beinahe 40 Prozent mehr Einheiten absetzen.

Respawns Star-Wars-Spiel war bei den Briten der viertgrößte physische Verkaufsstart des Jahres, trotzdem lag der Umsatz 33 Prozent hinter dem Launch von Star Wars Battlefront II. Zwei Drittel aller physischen Verkäufe entfallen in UK auf die Playstation 4. Unten findet ihr die komplette Top-10-Liste:

Quelle und Danke: GamesIndustry.biz.