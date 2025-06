Pokémon-Schöpfer kündigen Xbox ARPG-Projekt an Beast of Reincarnation

Wer hätte gedacht, dass wir den Namen Game Freak, das Entwicklerstudio hinter Nintendos Pokémon-Franchise, als eine der "Weltpremieren"-Ankündigungen auf der heutigen Xbox-Konferenz sehen würden. Das stimmt.

Aber es scheint, dass die Entwickler des Studios sich nicht nur der Erweiterung des langjährigen Taschenmonster-Universums verschrieben haben, sondern sich jetzt auch in das ganz andere Genre des Action-Rollenspiels wagen. In Beast of Reincarnation steuern wir Emma The Sealer, eine Katana schwingende Kriegerin, die von einem weißen Wolf in einer dystopischen Zukunft begleitet wird, in der die Menschheit am Rande der Auslöschung steht. Es scheint, dass Emma die einzige ist, die das Reinkarnationsbiest finden, töten und so die Welt für die Menschen neu starten kann.

Eine interessante Prämisse und ein Kampfstil, der ein wenig an Stellar Blade erinnert, den Debütfilm von Shift Up. Wir werden sehen, ob Game Freak uns nicht nur seit mehr als 20 Jahren mit charmanten Kreaturen animiert, sondern uns auch mit einem passenden Actionspiel überrascht. Beast of Reincarnation erscheint 2026 für die Xbox Series (und vermutlich auch für weitere Plattformen). Sie können es sich unten ansehen.