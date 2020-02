Pokémon Schild/Schwert: Trainer raten vom Tausch ab, seitdem Pokémon Home live ist

Pokémon Home ist seit gestern verfügbar und lässt die Pokémon-Community zum monatlichen Abo-Preis ihre gesammelten Taschenmonster in einer mobilen App (erhältlich für iOS, Android und Nintendo Switch) verwalten. Weil es gar nicht so leicht ist, acht Generationen an mehr oder minder niedlichen Kreaturen zusammenzubringen, gibt es eine strenge Regeln von Nintendo, die neuerdings auch zu ein paar Problemen in der Nintendo-Switch-Version von Pokémon Schild/Schwert geführt haben.

Wir wissen ja bereits, dass nicht alle Pokémon in den aktuellen Rollenspielen vertreten sind und dementsprechend lassen sich auch nicht all eure Monster aus den früheren Generationen via Pokémon Home einfach in das Spiel übertragen. Mit dem letzten Update wurden 32 weitere Pokémon für Schild/Schwert freigeschaltet, die eigentlich nicht Teil der Galar-Region sind. Mehrere Spieler haben jedoch entdeckt, dass die Verwendung einiger dieser alten Pokémon im Spiel zu Problemen führt. Zuerst wurde vermutet, dass es einigen Spielern gelungen ist, modifizierte oder gehackte Pokémon in Umlauf zu bringen, doch eine Gruppe von Trainern grenzt die Ursache für die kürzlich aufkommenden Fehlermeldungen auf den Wundertausch ein.

Ihnen zufolge kann es während des Empfangs eines der neuen Pokémon, die per Wundertausch oder auf direktem Tauschweg in euer Spiel gelangen, zu Fehlern kommen. Das Spiel friert daraufhin ein und muss anschließend manuell beendet werden. Glücklicherweise soll die Speicherdatei während dieses Prozesses nicht nachhaltig beschädigt werden. Allerdings kann es in einigen Fällen zur temporären Blockierung der Online-Funktionen kommen. Während sich die Dinge aufklären und Game Freak an einer Fehlerbehebung arbeitet, ist es besser, keinen Wundertausch zu betreiben.