Pokémon Schild/Schwert: Nachrichten zum DLC Isle of Armor kommen heute

Nintendo, Game Freak und Creatures Inc. planen heimlich, uns mit neuen Details über das kommende Add-On von Pokémon Schild/Schwert zu überraschen. Heute Nachmittag um 14:00 Uhr soll Gerüchten zufolge eine kleine Ausgabe des Nintendo-Direct-Formats präsentiert werden, das uns die erste von zwei geplanten Erweiterungen (The Isle of Armor) näher vorstellt. Diese Information geht aus den Daten hervor, die auf Serebii zusammengetragen wurden. Wir erwarten keine Bestätigung von Nintendo, sie werden die Präsentation einfach wie gewohnt am Nachmittag unkommentiert veröffentlichen.

Die Veröffentlichung von The Isle of Armor wurde bereits im Vorfeld auf den Juni datiert und ihr könnt beide Add-Ons zusammen im Saison Pass kaufen. Der neue Inhalt wird die Galar-Region um einen neuen Standort erweitern und sowohl alte als auch neue Pokémon vorstellen. Freut euch auf ein Wiedersehen mit Kreaturen der vorherigen Generation. DLC #2 Crown of Tundra wird erst im Herbst erscheinen.