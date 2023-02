Pokémon Scharlachrot und Violett präsentiert seinen DLC Der verborgene Schatz von Area Zero

HQ

Die Pokémon-Geschenke für den Pokémon-Tag sind gerade zu Ende gegangen, und abgesehen davon, dass wir mit einigen kuriosen Neuigkeiten wie Pokémon Sleep oder der Pokémon Concierge-Serie für Netflix zurückgelassen wurden, freuten wir uns alle auf eine große Ankündigung über eine neue Veröffentlichung oder einen DLC für Pokémon Scharlachrot und Violett. Nun, wir hatten mindestens einen von ihnen.

Der Scarlet and Purple DLC heißt The Hidden Treasure of Area Zero und wird ein zweiteiliges Abenteuer sein. Der erste Teil heißt The Teal Mask und erscheint im Herbst dieses Jahres. Darin können wir unser ursprüngliches Spiel fortsetzen, indem wir das Land von Kitakami als Teil einer Studienreise der Akademie über die Paldea-Region hinaus besuchen.

Der zweite Teil kommt etwas später, im Winter (was Anfang 2024 bedeuten könnte) und wird The Indigo Disk heißen. Es folgt den Ereignissen von The Teal Mask und wir werden sehen, wie Spieler Austauschschüler an der neuen Blueberry Academy werden.

In beiden Teilen haben wir die Möglichkeit, Pokémon aus anderen Generationen zu fangen, die nicht im Basisspiel waren, wie Shiftry, Ninetales, Dewgong oder Milotic. Außerdem werden wir in diesem DLC die beiden neuen Legendären Pokémon Scharlachrot und Lila sehen, die eine wichtige Rolle in der Geschichte der Erweiterung spielen werden, und die Ogrepon und Terapogos sind. Im Moment sind keine weiteren Details über sie bekannt, obwohl es aus den Präsentationsbildern so aussieht, als ob sie Gras-Typ und Wasser-Typ sein werden, obwohl wir dies im Moment nicht bestätigen können.

Schließlich bietet die Vorbestellung des DLC neue Uniformen für unseren Charakter und Codes, um Gegenstände und Pokémon im Spiel zu erhalten.