Pokémon Scharlachrot und Violett ist der am schnellsten verkaufte Titel in der Geschichte von Nintendo

In den Daten, die wir heute Morgen zum jüngsten Finanzbericht von Nintendo für die Monate Oktober bis Dezember 2022 geteilt haben, gibt es eine Information, die wir beiseite gelegt haben, um ihr die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdient, und das ist, dass, obwohl Nintendo Switch die drittmeistverkaufte Konsole in der Geschichte geworden ist, Pokémon einen neuen Verkaufsrekord aufgestellt hat innerhalb des japanischen Unternehmens.

Pokémon Scharlachrot und Violett hat sich weltweit satte 20,61 Millionen Einheiten verkauft. Eine Zahl, die an sich schon beweist, dass die Pokémon der neunten Generation einen starken Eindruck bei den Verbrauchern hinterlassen hat. Aber diese Zahlen müssen auch relativiert werden, sowohl für die Taschenmonster-Serie selbst als auch für die Nintendo-Spieleverkäufe im Allgemeinen.

Pokémon Violett und Scharlachrot (kombiniert) sind Nintendos am schnellsten verkauftes Spiel aller Zeiten, mit 18,2 Millionen allein in den ersten 7 Wochen und 10 Millionen allein in den ersten drei Tagen. Sie belegen bereits den vierten Platz in den meistverkauften Spielen der Pokémon-Geschichte, hinter Rot/Blau (und Grün) mit 31,3 Millionen, Schwert/Schild mit 25,6 Millionen und Gold/Silber mit 23,7 Millionen (und so knapp, dass sie sie in den kommenden Wochen überholen könnten).