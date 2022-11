Pokémon Scarlet/Violet

HQ

Nach gefühlten Ewigkeiten ist alles auf diesen einen Moment hinausgekommen. Ein plötzliches Rascheln in den Büschen auf dem Hügel und ich spüre, wie das Adrenalin wie geschmolzenes Magma durch meine Adern pumpt. Ich sehe es. Annäherung aus dem Gras, vorsichtig einen rosa Huf vor den anderen legen. Seine Augen sind auf mich gerichtet, die Pupillen dunkel und leer wie die Leere. Ich schnappe mir meinen Pokéball fest, bevor ich meinen Wurfarm aufziehe und ihn wie Babe Ruth direkt ins Gesicht des Terrors fliegen lasse. Die Kreatur stößt ein wenig "oink" aus, und ein paar wackelige Momente später ist es fertig. Ich bin jetzt der stolze Trainer des Mythos. Die Legende. Der Lechonk. Meine eigene kleine mollige Speckfabrik. Gemeinsam werden wir unaufhaltsam sein.

Ich präsentiere euch Pumba, Verschlinger der Welten.

Nicht alles ist hakuna matata in der Welt von Pokémon Scharlachrot/Violett, aber Momente wie diese sind immer noch Taschenmonstermagie. Das Fangen und Trainieren der seltsamen kleinen Lebewesen ist das Fleisch und die Kartoffeln eines jeden Pokémon-Spiels, und das hat sich hier nicht geändert. In der Tat hat sich sehr wenig geändert, und es ist zu einem Punkt gekommen, an dem es sich anfühlt, als hätten wir als Spieler unwissentlich an einer Art sozialem Experiment teilgenommen, wie lange Pokémon-Spiele weitergehen können, ohne zu versuchen, innovativ zu sein, die Formel zu ändern oder sogar - und ich weiß, das ist absolut verrückt - versuchen, visuell zu beeindrucken.

Gewebe! Bildpunkte! Vollständig gerenderte Modelle! Nichts davon, soweit der Motor ziehen kann!

Werbung:

Schau, ich weiß. Grafik ist nicht alles, aber komm schon. Dies ist ein Pokémon-Spiel, das 2022 auf den Markt kommt. Es sollte nicht so aussehen. Die Nintendo Switch ist nicht die leistungsstärkste Konsole auf dem Markt, aber sie kann The Witcher 3: Wild Hunt ausführen, also gibt es das. Es gibt auch die Tatsache, dass Pokémon als Franchise auf mehr Geld sitzt als Mickey Mouse, so dass ein paar Schnickschnack visuell nicht zu viel verlangen. Trotz der miserablen Grafik hat die Framerate wirklich Schwierigkeiten, fast ständig mitzuhalten. Das Schwenken der Kamera während des Herumlaufens belastet die Augen und zerreißt oft die Spielwelt selbst, indem Texturen zerbrochen oder beschnitten werden. Manchmal fühlte es sich an, als würde ich die Matrix betreten, während ich beobachtete, wie die Region Paldea in einen chaotischen Programmierwahnsinn versank.

"Was ist real? Wie definieren Sie real?"

Davon abgesehen, müssen Sie die Kamera schwenken, denn eine der wenigen neuen Funktionen ist die offene Welt, die in aller Ruhe erkundet werden kann, ganz im Stil von Pokémon Legends Arceus. Unabhängig von der Grafik war die Freiheit, so ziemlich überall hinzugehen, wann immer ein befreiendes Gefühl war, als ich auf Koraidon fuhr, dem halb Eidechsen-, halb Motorrad-Pokémon, das dich auf deiner Reise begleitet. Ich bevorzuge es, Pokémon so in die Gameplay-Mechanik zu integrieren, anstatt uns HMs oder ein Motorrad zu geben, und Koraidon lernt dabei neue Traversal-Fähigkeiten, was seine Nützlichkeit erhöht. Außerdem erinnert mich Koraidon an Ohnezahn aus Drachenzähmen leicht gemacht und wenn du ihm nicht alle deine Sandwiches fütterst, bist du ein Monster.

"Ich würde ihn nicht töten, weil er genauso verängstigt aussah wie ich. Ich sah ihn an... und ich sah mich selbst."

Werbung:

LECHONK VORHERRSCHAFT!

"Aber, Ruben!" Ich höre dich weinen. "Wir kümmern uns nicht um all die Grafik, Struktur und Balancierung. Erzähl uns von den Pokémon!" Eine faire Bitte. Wie Generationen von Pokémon gehen, ist das neunte ziemlich süß. Es gibt Hits und Misses - wie immer - aber die Freude, brandneue Monster zu entdecken, ist allgegenwärtig. Ich bin immer noch aufgeregt, wenn ein frischer Mon aus dem Gras springt oder einer meiner zeitgenössischen Begleiter plötzlich beginnt, sich zu entwickeln.

Normalerweise entscheide ich mich für den Feuertyp, aber diese Wahl hat mich in Generation sechs schwer verbrannt, als ich den flammenspeienden Fuchs Fennekin wählte, den ich liebevoll Mozilla nannte. Stellen Sie sich meine Enttäuschung vor, als er sich zu einer vulpinischen Hexe mit einem Stock entwickelte, während die Wahl meines Freundes - Wassertyp Froakie - zu einem #%#%¤% Shuriken-schwingenden Shinobi wurde. Sagen wir einfach, ich habe meine Lektion gelernt.

Hiya, Kumpel! Du wirst immer noch cool sein, wenn du dich entwickelst, oder? Rechts?

Mit neuen Pokémon und einer neuen Region muss es natürlich auch einen neuen Kampf-Gimmick geben. Während Dynamaxing in der vorherigen Iteration cool genug war, ist dieses aktuelle - Terastallizing - ziemlich glanzlos. Es kann nur einmal zwischen den Besuchen im Pokécenter verwendet werden und stärkt die Attacken deiner Pokémon, indem es sie einen dummen Kristallhut in Form von allem tragen lässt, von einem Kronleuchter bis zu einem Wasserbrunnen. Es sieht ungefähr so dumm aus, wie es klingt. Bitte, um der Liebe von Arceus willen, bringt Mega Evolution schon jetzt zurück. Wir brauchen nicht jedes Mal ein neues verrücktes Ding, um das Kampfsystem zu bereichern.

Was wir brauchen, ist ein Kampfsystem, das an die moderne Zeit angepasst wurde. Ich kann nicht glauben, wie langsam das Kampfsystem immer noch ist. Es fühlte sich wie ein Schritt in die richtige Richtung an, als Pokémon Legends Arceus dynamischere Kämpfe einführte, bei denen Sie immer noch die Kontrolle über Ihren Charakter hatten und herumliefen, während Sie Ihrem Taschenmonster mitten im Kampf Befehle zuriefen. Jetzt fühlt es sich wieder wie ein Schritt zurück an. Wenn du in Scarlet & Violet an einem Kampf teilnimmst, wirst du zu einem anderen Bildschirm weitergeleitet, der sich von dem im freien Lauf unterscheidet. Hier kann man - warten Sie darauf - die Kamera auf einer festen Kugel drehen. Ansonsten ist es das gleiche wie immer. "Quaxly benutzte Tackle!" Fügen Sie die gleiche Tackle-Animation ein, die wir seit Jahren sehen, was im Grunde ein kleines Feuerwerk an den gegnerischen Pokémon ist. Gegenstände verwenden, Pokémon wechseln - alles fühlt sich unglaublich langsam und janky an.

"Anstatt das Kampfsystem zu modernisieren, haben wir stark in unseren Pokécenter-Kundenservice investiert. Zusätzlich zur Heilung deiner Pokémon werden die Mitarbeiter dich jetzt aktiv ignorieren, wenn du versuchst, Selfies mit ihnen zu machen!"

Ja. Sie können Selfies machen. Und ja. Es ist großartig.

"Taschenmonster", in der Tat.

Viel Glück beim Versuch, deine kleinen Biester dazu zu bringen, sich für den Schuss aufzustellen. Die Mechanik fühlt sich, ähnlich wie der Großteil des Spiels, klobig und unraffiniert an. Warum, Game Freak? Warum weigern Sie sich, Ihre Spiele zumindest funktional anzusehen? Der Übergang vom freien Roaming zum Kampf sollte nahtlos sein und das Spiel nicht explizit einfrieren, was Koraidon zum Puffen bringt! Raus aus dem Bild, Frame zu meinem Charakter wechseln, der immer noch in einer seltsamen Position gefangen ist, weil seine Animation nicht geladen wurde - oh, da geht er und bam! Ein weiterer harter Schnitt für meinen Gegner, der anscheinend immer noch seine Linien herausfindet, komm Kumpel, du kannst es tun, aaund da ist es, es ist Kampfzeit!

Es ist nicht glatt, es ist nicht nahtlos, und es ist definitiv nicht auf dem neuesten Stand, wenn man es mit anderen modernen rundenbasierten Systemen vergleicht.

Eine andere Sache, die an dieser Stelle enthalten sein sollte, ist die eigentliche Spracharbeit. Es ist seit Jahren charmant, aber die endlosen Dialoge, wenn sie nicht einmal von einem Soundtrack begleitet werden, werden jetzt wirklich alt. Es geht weiter und weiter in Totenstille, nur unterbrochen von dem lauten "PLING!" jedes Mal, wenn ich A drücke. Es ist so erschütternd, in dieser Dialogsituation zu sein und dann plötzlich den NPC zu klatschen zu haben, wobei das donnernde Brüllen seiner zusammengeschlagenen Handflächen das einzige Geräusch in ganz Paldea ist.

Am Ende hat sich in der Welt der Pokémon nichts wirklich geändert. Das bedeutet, dass ich widerwillig zugeben muss, dass ich eine tolle Zeit in Paldea hatte, obwohl Game Freak nicht bereit war, die Formel von Pokémon zu modernisieren. Ich liebe es immer noch, aber mit jeder Iteration wird es immer frustrierender. Fast jedes andere moderne Spiel da draußen zu spielen, verstärkt dieses Maß an Ärger, weil es nur zeigt, wie weit Game Freak wirklich hinter dem Rest des Rudels liegt.

Ich habe einen Traum von einem Pokémon-Spiel. Eine offene, lebendige Welt voller Wunder und echter Aufregung, in der Sie dynamisch andere Spieler treffen können, um gemeinsam zu kämpfen, zu handeln und zu erkunden - und es sieht tatsächlich GUT aus. Im Moment denke ich, dass Charaktermodelle, die sich in Tetris-Blöcke verwandeln, sobald man sich zehn Meter von ihnen entfernt, ausreichen müssen.

Der Stoff der Welt von Pokémon Scharlachrot/Violett wird scheinbar durch loses Klebeband und billigen Klebstoff zusammengehalten, aber im Moment hält er.