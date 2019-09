Pokémon plant 24-Stunden-Livestream aus Galar-Region von Schild/Schwert

The Pokémon Company plant für nächste Woche einen 24-Stunden-Stream auf Twitch. Game Freak hat eine Kamera irgendwo in einem Waldstück in der Galar-Region (also im Spiel) installiert und überträgt die Aufnahmen einen ganzen Tag lang im Livestream. Sonderlich spannend dürfte das Material aller wahrscheinlich nicht werden, aber vielleicht sehen wir ein paar neue Pokémon oder es kommt ab und zu zu Trainer-Kämpfen. Das Gebiet heißt Wirrschein-Wald und er soll sich wohl im Zentrum der neuen Spielwelt befinden. Die Übertragung startet am 4. Oktober, den ihr euch hoffentlich als Brückentag eingetragen habt, um 15:00 Uhr.

You watching Werben