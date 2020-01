Pokémon: Mewtwo Strikes Back kommt zu Netflix

Der erste Pokémon-Film, Pokémon - Der Film, eroberte Deutschland vor über zwanzig Jahren im Sturm. Als bekannt wurde, dass wir ein CGI-Remake davon bekommen würden, waren viele Fans aus verschiedenen Gründen sehr aufgeregt. Letztes Jahr ist das Endprodukt in Asien gestartet, aber zum Glück müssen wir nicht mehr lange warten, bis die englische Ausgabe erscheint. The Pokémon Company gab gestern bekannt, dass Netflix den Film Pokémon: Mewtwo Strikes Back - Evolution ab dem 27. Februar in englischer Sprache ausstrahlen wird. Da das natürlich noch ein bisschen hin ist, haben sie uns auch direkt den ersten englischen Trailer zur Verfügung gestellt. Wer einen Vorgeschmack haben möchte, klickt ins Video:

You watching Werben