Pokémon Go wurde seit der Veröffentlichung über 678 Millionen Mal heruntergeladen

Wenn Sie jemals ein Beispiel dafür brauchten, wie groß der mobile Gaming-Bereich ist, sind die neuesten Pokémon Go-Daten das beste Beispiel.

Das Datenunternehmen Data.ai hat einen Bericht veröffentlicht (danke, Gamesindustry.biz), aus dem hervorgeht, dass Pokémon Go seit seiner Einführung im Jahr 2016 satte 678 Millionen Mal heruntergeladen wurde. Dies reicht aus, um es zum 18. am häufigsten heruntergeladenen Spiel aller Zeiten zu machen, und wie sich das im Vergleich zum breiteren Gaming-Bereich verhält, hat Tetris, das als das am häufigsten heruntergeladene Videospiel aller Zeiten gilt, seit seinem Debüt in den 80er Jahren 520 Millionen verkaufte Exemplare überschritten.

Wenn es darum geht, wer Pokémon Go so oft herunterlädt, sollen die Vereinigten Staaten mit insgesamt 164 Millionen Downloads der größte Markt des Spiels sein und es zum vierthäufigsten heruntergeladenen Spiel aller Zeiten in den USA machen.