Pokémon Go verteilt Strohhüte aus One Piece

Zwei der mächtigsten Franchise Japans treffen sich zu einem besonderen Ereignis in Pokémon Go. Der erfolgreiche Manga/Anime One Piece hilft den Taschenmonstern aus, denn für begrenzte Zeit gibt es in Niantics AR-Spiel Strohhüte zu kaufen und zu sammeln. Damit dürfen wir unseren Trainer optisch anpassen, wilde Pikachu machen bei der Aktion natürlich auch mit.

Vom 22. bis 29. Juli erscheinen diese thematischen Versionen von Pikachu in allen Teilen der Welt. Wie bei früheren Veranstaltungen ist es nur eine ästhetische Modifikation, die nicht in den bestehenden Entwicklungsprozess eingreift. Darüber hinaus wird während dieser Tage im In-Game-Shop der berühmte Strohhut mit dem roten Stofffetzen bereitstehen, um euren Charakter zu verschönern. Japan noch weitere Extras für Fans vorbereitet, falls ihr zufällig gerade dort Urlaub macht, solltet ihr die Augen offenhalten.