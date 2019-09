Pokémon Go mit Monstern aus Einall-Region erweitert

Niantic und The Pokémon Company haben gestern bestätigt, dass Pokémon aus der Region Einall ab sofort mit neuen Belohnungen in Pokémon Go bereitstehen. Wir haben das Gebiet zum ersten Mal in der fünften Generation gesehen, in den Spielen Pokémon Schwarz/Weiß. Wie gewohnt sind ab mit dem jüngsten Update neue Kreaturen in der Wildnis zu finden, in Raids und aus Eiern gibt es ebenfalls neue Überraschungen. Welche das genau sind und alle weiteren Details findet ihr direkt bei Niantic.

