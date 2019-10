Niantic Labs tritt den schaurigen Festlichkeiten der Gruselsaison bei und veranstaltet ein kleines Halloween-Event in Pokémon Go. Noch bis zum 1. November (um 22 Uhr) können Trainer niedliche Kostüme für einige ausgewählte freischalten, zusätzlich dazu wurde die Spawn-Rate einiger Pokémon angepasst. Geist- und Unlicht-Tyen sind derzeit häufiger anzutreffen, in besonders schweren Raids dürfen Spieler zusammen versuchen, Darkrai zu besiegen.