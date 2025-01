Pokémon erklärt 2025 zum Jahr des Evoli

HQ

Auch wenn man die Zukunft nie wirklich vorhersagen kann, hat The Pokémon Company ein eigenes Espeon, um Zukunftssicht zu nutzen und uns zu sagen, dass es im Jahr 2025 eine Fülle von Evoli geben wird. Das Entwicklungs-Pokémon wird oft als zweitrangiges Maskottchen von Pikachu angesehen, wie in der Veröffentlichung von Let's Go Pikachu/Let's Go Evoli gezeigt wird, und so macht es Sinn, warum diesem Pokémon ein ganzes Jahr gewidmet wird.

Natürlich steht nicht nur Evoli im Mittelpunkt, sondern auch alle Evoli-Evoli. Im Pokémon-Center kannst du bereits den Beginn des Jahres von Evoli sehen, mit neuen Figuren, die einige der Evoli-Ionen zeigen. Weitere Figuren werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben, also halten Sie die Augen offen.

Ansonsten hast du die üblichen Plüschtiere, Spielzeuge, Bücher und mehr, die du im Pokémon-Center abholen kannst. Uns wurde versprochen, dass es in dem Beitrag von Pokémon noch mehr geben wird, also erwarte im Laufe des Jahres weitere Enthüllungen rund um Evoli.