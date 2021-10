Pokémon Diamant- und Perl-Remakes: EP-Teiler immer aktiv, TMs sind wieder Verbrauchsgegenstände

HQ

In der letzten Woche hat Nintendo verschiedenen Journalisten Zugang zu Pokémon Strahlender Diamant/Leuchtende Perle gewährt und gestern durften die ersten Spieler ihre frühen Erfahrungsberichte mit der Außenwelt teilen. Diese Vorschaurunde hat einige Details ans Tageslicht gebracht, die von den Fans nun diskutiert werden.

Wir haben erfahren, dass Pokémon die aus Kämpfen gesammelten Erfahrungspunkte standardmäßig miteinander teilen werden. Diese Einstellung scheint sich bislang nicht deaktivieren zu lassen, was einigen Leuten gar nicht gefällt. Da euer gesamtes Team durch diesen EP-Teiler gleichmäßig im Level aufsteigt, könnt ihr eigentlich immer auf potente Ersatz-Pokémon zugreifen, mit denen ihr zuvor nie aktiv Zeit verbracht haben müsst. In den ursprünglichen Diamant- und Perl-Spielen war das noch keine Option und Fans vermuten nun, dass die Remakes dadurch viel leichter werden.

Außerdem scheinen sich TMs (damit bringt ihr euren Pokémon spezielle Attacken bei) in den Remakes nur noch einmal verwenden lassen. Das war zwar im Original genauso, in den neueren Ablegern der Reihe konnte man diese Items aber mehrmals benutzen, was viele Spieler als Bereicherung angesehen haben.

Eine Änderung, der wir sicher alle zustimmen werden, ist das automatische Speichern. Obwohl die Nintendo Switch in der Regel eine ziemlich solide Spielerfahrung bietet, ist diese Komfortfunktion ein fester Bestandteil der aktuellen Games-Landschaft. Wenn ihr unterwegs spielt, dann braucht ihr nicht mehr zu befürchten, dass euer Fortschritt verloren geht, wenn euch überraschend der Akku im Stich lassen sollte. Pokémon Strahlender Diamant/Leuchtende Perle erscheint am 19. November auf der Nintendo Switch.

