Pocket Pair bereitet sich auf den Kampf gegen Palworld Betrüger vor

Die Tatsache, dass Palworld ein Nicht-PvP-Spiel ist, in dem man so gut wie nur für sich selbst spielt, hat Cheater nicht davon abgehalten, in Scharen ins Spiel zu strömen. Jetzt hat Pocket Pair dies bei X angesprochen und sagt, dass sie " einen Patch anwenden werden, sobald er fertig ist", gibt aber zu, dass es "derzeit schwierig ist, alle Betrügereien sofort vollständig zu verhindern".

Grundsätzlich können wir davon ausgehen, dass Pocket Pair die Cheater bekämpfen und ihnen das Leben schwerer machen wird, aber wie wir in unzähligen PC-Titeln des letzten Jahrzehnts gesehen haben, ist es unmöglich, sie alle loszuwerden, da es so viele mit unterschiedlichen Lösungen gibt. Sogar in einem farbenfrohen und charmanten Spiel über das Sammeln von Monstern ohne PvP.