PNY enthüllt Nintendo Switch 2-kompatible Express-microSD-Karte

Das Nintendo Switch 2 ist fast da, und für aktuelle Switch -Besitzer, die beabsichtigen, das Nachfolgesystem zu erwerben, bedeutet dies, dass Sie wahrscheinlich ein wenig Ausrüstung für die verbesserte Konsole ergattern müssen, wenn Sie beabsichtigen, sie bis an ihre Grenzen zu nutzen. Ob das bedeutet, in eine Kamera, eine neue Tragetasche, die Pro Controller Evolution, ein zusätzliches Paar Joy-Cons 2 zu investieren, die Liste geht weiter. Aber was ist mit Speicherlösungen...

Während aktuelle microSD-Karten mit dem Switch 2 funktionieren, da die Konsole schneller ist als ihr Vorgänger, könnte es eine Idee sein, auch Ihre Speicherlösung zu verbessern. Die Leute von PNY haben erkannt, dass dies einige Fans beschäftigen könnte, und haben daher eine neue Express-microSD-Karte entwickelt, die angeblich mehr als viermal schneller ist als eine Standard-microSD.

Es heißt PNY microSD Express Flash Memory Card und ist grundsätzlich so konzipiert, dass es mit dem Switch 2 kompatibel ist. Uns wurde gesagt, dass diese Karten eine Leseleistung von bis zu 890 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von 750 MB/s bieten, während sie gleichzeitig über eine PCIe Gen3x1 UHS-1-Schnittstelle und zwei Kapazitätsoptionen von 128 GB oder 256 GB verfügen. Für diejenigen, die nicht binär sprechen, bedeutet die Leistung hier, dass diese Karten 4,4x schneller laufen sollten als die SD-Karte, die Sie wahrscheinlich heute in Ihrem Switch haben.

Die Express-Karten können ab heute abgeholt werden, wobei die 128 GB 44,99 US-Dollar und die 256 GB 55,99 US-Dollar kosten.