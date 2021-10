Playstation-Spieler steigen nächsten Monat mit King of Fighters XV in den Beta-Ring

HQ

Playstation-Spieler haben schon kommenden Monat die Gelegenheit, King of Fighters XV vor dem geplanten Veröffentlichungstermin am 17. Februar 2022 zu testen. Während des gestrigen State-of-Play-Events wurde eine geschlossene Beta angekündigt, die vom 20. November (ab 04:00 Uhr morgens) bis zum 22. November (gegen 15:59 Uhr) läuft. Während dieser Zeitspanne sind diese acht der insgesamt 39 verfügbaren Kämpfer in vier Offline- und Online-Modi spielbar:



Dolores

Shun'ei

Yashiro

Shermie

Chris

Kyo Kusanagi

Iori Yagami

Chizuru Kagura



In der Beta könnt ihr euch den Trainingsbereich anschauen und Versus-Kämpfe durchführen, um euch für die Online-Gefechte aufzuwärmen. Dort erwarten euch Casual Matches und private Räume, die ihr mit euren Freunden fluten könnt. King of Fighters XV wird auch für PC und Xbox Series veröffentlicht, aber es ist unklar, ob diese Plattformen eine ähnliche Betaversion erhalten. Im neuen Video wird zudem ein weiterer Charakter angekündigt, das Medium Dolores. Die wird als äußerst mysteriös beschrieben (weshalb sie wohl ganz gut mit den Figuren Heidern und Isla in ein Team passt) und sie nutzt die Kräfte der Erde im Kampf.

HQ

Quelle: Playstation-Blog.