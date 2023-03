PlayStation's Spring Sale 2023 ist da

HQ

Wie bei den meisten digitalen Gaming-Marktplätzen heutzutage ist der PlayStation Store dafür bekannt, einige große Verkäufe zu erzielen. Der Spring Sale, der jetzt im PlayStation Store verfügbar ist, bietet eine Menge Angebote, die einige großartige Spiele vergünstigen.

Es gibt zwar zu viele Titel im Angebot, um sie hier vollständig aufzulisten, aber Sie können sich die gesamten Angebote im PlayStation Blog ansehen. Wir haben auch ein paar ausgewählt, die Sie vielleicht im Auge behalten sollten.

Die jüngste Lightfall-Erweiterung von Destiny 2 ist mit einem Rabatt von 33% einer der Schwergewichte. Das Dead Space Remake ist ebenfalls erhältlich. Insbesondere ist die digitale Deluxe-Version um 20% günstiger, was sie tatsächlich billiger macht als die reguläre Version des Spiels. Auch Horizon Forbidden West ist 43% günstiger für seine PS4-Version, aber wenn man bedenkt, dass das Spiel über PS Plus Extra spielbar ist, ist es nicht ganz der Deal, den es sonst wäre.

Sifu, das gerade die Veröffentlichung seiner Arenas-Erweiterung erlebt hat, ist ebenfalls um 40% günstiger, und angesichts der Inhalte, die seit dem Start in das Spiel gesteckt wurden, könnte es jetzt an der Zeit sein, sie abzuholen. Für Sportfans sind sowohl FIFA 23 als auch NBA 2K23 um rund 70% günstiger.

Wie bereits erwähnt, gibt es hier noch viele andere Angebote, also schaut euch den PS Store an, bevor der Verkauf am 12. April endet.