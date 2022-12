PlayStation Store startet Januar-Sale

Der PlayStation Store von Sony hat gerade mit dem Januar-Verkauf begonnen, mit großen Rabatten auf Tausende von Spielen. Insbesondere wurden über 3.000 Software, einschließlich Vollversionen, DLCs und In-Game-Währungen, reduziert.

Es gibt einige hochkarätige und aktuelle Titel, die in diesem PlayStation Store-Angebot rabattiert werden, also dachten wir, wir würden einige der vielen tollen Angebote auswählen:



Elden Ring - 30% Rabatt (£34.99/€48.99)



Call of Duty: Modern Warfare 2 - 15% Rabatt (£59.49/€67.99)



The Last of Us: Teil 1 - 25% Rabatt (£52.49/€59.99)



The Quarry - 67% Rabatt (£21.44/€23.09)



Dishonored 2 - 80% Rabatt (£3.19/€3.99)



Horizon Forbidden West - 38% Rabatt (£43.39/€49.59)



Marvel's Spider-Man: Miles Morales - 50% Rabatt (£24.99/€29.99)



- 65% Rabatt (20,99 £/24,49 €)



Außerdem können diejenigen, die zu PS Plus zurückkehren oder ein neues Abonnement beginnen möchten, bis zum 23. Dezember 50 % Rabatt erhalten. Dieser Deal funktioniert nicht für bestehende Abonnenten, was bedauerlich ist, wenn man bedenkt, dass viele der oben aufgeführten Spiele in den PS Plus Premium- und Extra-Stufen verfügbar sind. Lassen Sie uns wissen, wenn Sie weitere tolle Angebote finden.