PlayStation Stars wird geschlossen

Sony ist zu dem Schluss gekommen, dass das Treueprogramm PlayStation Stars nicht dort ist, wo es sein sollte. Das japanische Unternehmen hat beschlossen, das Programm einzustellen und stattdessen seine Ressourcen auf die Schaffung einer weiterentwickelten und besseren Treueplattform für seine Nutzer umzuleiten.

Dies wurde in einem PlayStation-Blog bestätigt, in dem Sony erklärt: "Seit dem Start des Programms haben wir viel daraus gelernt, die Arten von Aktivitäten zu bewerten, auf die unsere Spieler am besten reagieren, und als Unternehmen entwickeln wir uns immer mit den Spieler- und Branchentrends weiter. Aufgrund dieser Evaluierung haben wir beschlossen, unsere Bemühungen neu zu fokussieren und die aktuelle Version von PlayStation Stars einzustellen. Wir werden unsere wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Programm weiter auswerten und suchen nach Möglichkeiten, auf diesen Erkenntnissen aufzubauen."

Was das für aktuelle PlayStation Stars -Benutzer bedeutet, so können alle gesammelten Punkte ausgegeben werden, bis Stars am 2. November 2026 offiziell geschlossen wird. Außerdem können Punkte und digitale Sammlerstücke noch bis zum 23. Juli 2025 verdient werden, wobei dieses Datum auch als der Moment dient, an dem auch Stars Campaigns zu Ende geht. Andernfalls bleiben alle erworbenen digitalen Sammlerstücke auch nach der Schließung von Stars Ende nächsten Jahres zugänglich.

Wenn Sie dies gelesen haben und sehen möchten, worum es bei der ganzen Aufregung geht, hat Sony auch festgestellt, dass es ab heute keine neuen Mitglieder mehr für Stars akzeptiert, was bedeutet, dass Sie den Anschluss verpasst haben.

Zum Abschied erklärt Sony: "Wir möchten uns bei all unseren Spielern dafür bedanken, dass sie PlayStation Stars seit der Veröffentlichung im Jahr 2022 unterstützen. Während wir neue Wege erkunden, um unsere Bemühungen um Treueprogramme für die Zukunft weiterzuentwickeln, werden wir weiterhin alle unsere Spieler durch die verschiedenen Community-Aktivitäten feiern, die wir geplant haben."

Waren Sie ein häufiger PlayStation Stars -Benutzer?