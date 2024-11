PlayStation Portal erhält Cloud-Streaming mit ausgewählten PS5-Spielen

HQ

Das PlayStation Portal bleibt für viele ein seltsames Gerät. Das Handheld-System erfordert eine Internetverbindung und eine PS5, um einigermaßen nützlich zu sein, und ist nicht der Steam Deck-Rivale, den sich einige erhofft hatten. Aber es kommt ein großer Schritt, um ihm mehr Abwechslung in dem zu geben, was es spielen kann.

Eine Beta-Version des Cloud-Streamings wird heute für das PlayStation Portal veröffentlicht. Damit können Nutzer mit PlayStation Plus Premium-Abonnements auf mehr als 120 PS5-Spiele zugreifen, darunter Ghost of Tsushima, Spider-Man: Miles Morales, Ratch & Clank: Rift Apart und mehr. Sie benötigen keine PS5-Konsole, um diese Spiele zu spielen, und können sie stattdessen direkt von den Servern von Sony streamen.

Dafür brauchst du immer noch eine ziemlich schnelle Internetverbindung, aber es ist ein großer Schritt nach vorne für das PlayStation Portal. Wenn der gesamte Spielekatalog darauf verfügbar werden könnte, einschließlich PS4- und PS3-Spielen, würde es vielleicht ein attraktiverer Kauf für den allgemeinen Verbraucher werden.