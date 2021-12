Playstation Plus-Dezember bietet qualitative Vielfalt

HQ

Sonys Playstation Plus-Dienst endet das Jahr 2021 mit starken Titeln. Das Angebot im Dezember setzt sich zusammen aus Mortal Shell, Lego DC Super-Villains und der Godfall: Challenger Edition für die Playstation 4 und Playstation 5. Alle drei Titel können vom 7. Dezember bis zum 3. Januar von PS Plus-Besitzern heruntergeladen werden.

Doch das ist nicht alles, denn um das fünfjährige Jubiläum der Plattform zu feiern, gibt es obendrauf drei VR-Bonusspiele für PSVR-Besitzer. Diese bestehen aus The Walking Dead: Saints & Sinners, Until You Fall und The Persistence. Auch das VR-Trio kann bis zum 3. Januar kostenlos heruntergeladen und gespielt werden.

Seid ihr ebenfalls Besitzer einer Playstation VR-Brille?