PlayStation-Nutzer verlieren nicht den Zugriff auf ihre Discovery-Inhalte

HQ

Anfang dieses Monats gab Sony bekannt, dass sie aufgrund einer Lizenzvereinbarung mit Warner Discovery-Videoinhalte aus dem PlayStation Store entfernen werden. Das hörte sich zwar nicht so schlecht an, aber es enthielt Dinge, die die Leute vielleicht gekauft hätten - was bedeutete, dass man es trotz des Kaufs nicht mehr sehen konnte.

Das war zwar technisch gesehen nicht Sonys Schuld, aber es hat sie sicherlich nicht gut aussehen lassen und die Leute daran erinnert, dass eine vollständige Digitalisierung auch bedeutet, dass man am Ende das verlieren könnte, wofür man bezahlt hat. Glücklicherweise haben Sony und Warner Bros. nun eingetreten, um dieses Problem zu lösen... Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Die neue Vereinbarung bedeutet, dass Sie " mindestens in den nächsten 30 Monaten" auf die Discovery-Inhalte zugreifen können, für die Sie bezahlt haben - und danach sieht es so aus, als ob Sie Gefahr laufen, diese erneut zu verlieren.

Wir gehen davon aus, dass diese Geschichte in zweieinhalb Jahren ein Comeback feiern wird, wenn gekaufte Dinge aus dem PlayStation Store wieder Gefahr laufen, euch weggenommen zu werden. Aber bis dahin weißt du wenigstens, dass du wahrscheinlich nichts von Discovery bis PlayStation kaufen solltest, da du es wahrscheinlich nicht behalten kannst.

Hat diese Geschichte Ihre Sicht auf digitale Einkäufe verändert?

Danke Spieleindustrie