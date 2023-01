PlayStation beseitigt Barrieren für Spiele mit dem Project Leonardo Accessibility Controller

HQ

Im Rahmen seiner CES 2023-Präsentation enthüllte Sony PlayStation seine größten Anstrengungen im Bereich der Barrierefreiheit, den Controller Project Leonardo. Aufbauend auf den Bemühungen um Barrierefreiheit, die in seinen Spielen immer alltäglicher werden, entwickelt und verbessert PlayStation dieses Gerät weiter, hat uns aber jetzt einen ersten Blick in Aktion gegeben.

Durch die Zusammenarbeit mit Experten für Barrierefreiheit und Organisationen wie AbleGamers, SpecialEffect und Stack Up hat Sony ein Gerät entwickelt, das als "hochgradig konfigurierbarer Controller entwickelt wurde, der mit vielen Zubehörteilen für Barrierefreiheit von Drittanbietern zusammenarbeitet und sich in die PS5-Konsole integriert, um neue Wege des Spielens zu eröffnen".

Es wurde grundlegend entwickelt, um Menschen mit eingeschränkter Motorsteuerung und denjenigen, die Schwierigkeiten haben, einen Controller für längere Zeit zu halten, zu helfen, Knöpfe zu drücken und Trigger zu ziehen und Daumen und Finger genau zu positionieren.

Project Leonardo wird anpassbare Hardwarekonfigurationen und austauschbare Komponenten bieten, damit jeder Benutzer den Controller an seine Bedürfnisse anpassen kann, und wird auch Softwarekonfigurationsunterstützung bieten, um Tastenzuordnung und Steuerungsprofile zu integrieren. Es funktioniert auch mit anderen PlayStation-Geräten, was bedeutet, dass Sie Project Leonardo mit einem DualSense-Controller kombinieren können, wenn Sie möchten.

So Morimoto, Designer von Sony Interactive Entertainment, sagte über das Gerät: "Wir waren inspiriert von der Idee, dass alle Spieler die Welt der PlayStation gemeinsam genießen können. Unser Team testete über ein Dutzend Designs mit Experten für Barrierefreiheit und suchte nach Ansätzen, die dazu beitragen würden, die wichtigsten Herausforderungen für eine effektive Controller-Nutzung zu bewältigen ", bevor er hinzufügte: " Da die Spieler Project Leonardo an ihre Bedürfnisse anpassen können, gibt es keinen "richtigen" Formfaktor. Wir wollen sie in die Lage versetzen, ihre eigenen Konfigurationen zu erstellen."

Es gibt derzeit kein Veröffentlichungsdatum für Project Leonardo, aber uns wurde gesagt, dass Sony den Controller unter Berücksichtigung des Community-Feedbacks weiterentwickeln wird.