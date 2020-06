Plattformgrenzen durchbrochen: No Man's Sky erobert Crossplay-Himmel

Hello Games wird No Man's Sky im Juni zum Xbox Game Pass bringen und dieses Ereignis ist nicht der einzige Grund, warum sich Spieler der Weltraumsimulation freuen dürfen. Der Entwickler hat in seinem Blog erklärt, dass unerschrockene Astronauten noch heute über die Grenzen ihres Konsolensystems hinaus reisen dürfen. Ein Update mit interessanten Änderungen und Verbesserungen wird unter anderem Crossplay für das Spiel verfügbar machen. Das bedeutet, dass alle Spieler auf PC, PS4 und Xbox One endlich zusammen auf Erkundungstour gehen können. Darüber hinaus wird es einfacher sein, Personen in Gruppen einzuladen, das Tracking im virtuellen Raum wurde optimiert und es gibt ein paar weitere Überraschungen, über die ihr euch hier informieren könnt.