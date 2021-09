Platinum Games würde Star Fox Zero auf Nintendo Switch zurückbringen, sofern Nintendo zustimmt

HQ

An diesem Punkt im Lebenszyklus der Nintendo Switch lassen sich viele der von Nintendo mitentwickelten Wii-U-Titel auch auf der Nintendo Switch spielen. Titel wie Pikmin 3, Super Mario 3D World und Mario Kart 8 haben auf der Hybridkonsole ein zweites Leben erhalten und meistens wurden von den Entwicklern im Rahmen der Neuveröffentlichung sogar neue Inhalte oder Funktionen bereitgestellt. Einer der wenigen Ausnahmen ist Star Fox Zero, das aktuellste Spiel der Serie.

Platinum Games hat das Game 2016 veröffentlicht und in einem Interview auf VGC signalisierte Studiochef Atsushi Inaba Bereitschaft, dieses Spiel für die Nintendo Switch aufbereiten zu wollen. Da die Markenrechte allerdings beim japanischen Publisher liegen, entscheidet das Unternehmen auch über die Verwendung der Lizenz. Potentielle Änderungen müssten zudem vom Schöpfer der Serie, Shigeru Miyamoto, genehmigt werden, erklärt der Entwickler:

„Es ist nicht cool, dass die Leute keine älteren Spiele spielen können, weil sie von der Plattform ausgeschlossen sind. Falls [es] möglich wäre, würden wir natürlich gerne einen dieser älteren Titel auf die neueren Plattformen portieren", sagte Inaba. "Es hängt ein bisschen davon ab, was im Bereich des Möglichen liegt, aber ja; sofern sich die Chance ergibt, ist es definitiv etwas, worüber wir gerne nachdenken würden."

"Da es sich um Nintendos IP handelt, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Ideen von Mr. Miyamoto selbst stammen. Wir müssen respektieren, was Mr. Miyamoto tun möchte. [...] Natürlich gab es damals viele Diskussionen zwischen Platinum Games und Nintendo, aber wenn sich die Gelegenheit ergibt, Star Fox Zero wieder auf die Switch zu bringen, wäre es eher eine Frage, was er bei dieser Gelegenheit am liebsten tun würde. Das würden wir natürlich wieder respektieren."