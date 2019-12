Planetside Arena fährt nächsten Monat herunter

Vor ziemlich genau einem Jahr haben wir einen ersten Blick auf Planetside Arena geworfen, einen ambitionierten Battle-Royale-Shooter mit Sci-Fi-Setting und groß angelegten Schlachten. Nach umfangreichen Verzögerungen landete das Spiel im September, deutlich verspätetet im Early Access, doch schon jetzt wird klar, dass sich die Entwickler all die Arbeit hätten sparen können. Daybreak Game Company bestätigte diese Woche, dass sie die Server für das Multiplayer-Spiel bereits im Januar wieder herunterfahren werden.

"Während sich unser Team der ehrgeizigen Vision eines Spiel hingab, das den massiven Kampf und die Kameradschaft von Planetside mit einer Vielzahl neuer Spielmodi kombiniert, wurde [schon] nach mehreren Monaten im Early Access klar, dass es unsere Spieleranzahl unmöglich macht, das Gameplay-Erlebnis aufrechtzuerhalten, das wir uns vorgestellt haben", heißt es in dem Beitrag. Am 10. Januar werden Server abgeschalten, das Studio arbeitet mit Steam an einer Lösung für die nötigen Rückerstattungen. Daybreak bedankt sich bei den Spielern für ihre Loyalität und Unterstützung und sie bekräftigen, dass sie sich weiterhin für das Planetside-Franchise engagieren.

You watching Werben