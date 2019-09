Planetside Arena ballert sich in wenigen Wochen ins Early Access

Das Entwicklerstudio Daybreak Game Company hat den Early-Access-Start von Planetside Arena auf den 19. September datiert. Das Actionspiel wird via Steam vertrieben und im Frühjahr 2020 auf die Vollversion aktualisiert werden - für PC, Playstation 4 und Xbox One. Die Early-Access-Version soll bereits Kämpfe aus bis zu 300 Spieler bieten. Bislang stehen drei Klassen zur Auswahl (Assault, Engineer und Media) und es wird verschiedene Fahrzeuge sowie Jetpacks für mobile Spieler geben. Ursprünglich sollte Planetside Arena im Januar dieses Jahres erscheinen, es wurde jedoch auf März verschoben und dann - möglicherweise aufgrund der unerwarteten Veröffentlichung von Apex Legends im Februar - erneut hinausgezögert. Seht euch den neuen Trailer des Online-Shooters bei uns an:

